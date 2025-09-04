Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora con aumento y bono en septiembre
Los trabajadores de este rubro podrán cobrar con aumento durante septiembre por un incremento distribuido escalonadamente.
En septiembre 2025, las empleadas domésticas en Argentina recibirán un nuevo aumento salarial y un bono extraordinario, según lo definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).
Con esta actualización, el salario mínimo de la quinta categoría, la más demandada en el país, se fijó en $ 3.052,99 la hora y $ 374.541,36 mensuales para el personal con retiro.
Aumento para empleadas domésticas en septiembre 2025
El incremento forma parte del acuerdo salarial del 6,5 % definido en 2025, distribuido de la siguiente manera:
- 3,5 % retroactivo a junio
- 1 % en julio.
- 1 % en agosto.
- 1 % en septiembre.
De esta forma, septiembre cierra con el último tramo del aumento más el tercer pago extraordinario.
Bono para empleadas domésticas en septiembre
El bono extraordinario de septiembre 2025 se paga según la carga horaria semanal:
- Más de 16 horas: $ 9.500.
- Entre 12 y 16 horas: $ 6.000.
- Hasta 12 horas: $ 4.000. Sueldo mínimo en septiembre 2025
Empleadas domésticas: ¿cuándo cobrarán en septiembre en cada categoría?
Primera categoría (supervisores):
- Por hora con retiro: $ 3.683,29
- Por hora sin retiro: $ 4.034,05
- Por mes con retiro: $ 459.471,73
- Por mes sin retiro: $ 511.800,22
Segunda categoría (tareas específicas):
- Por hora con retiro: $ 3.487,00
- Por hora sin retiro: $ 3.822,91
- Por mes con retiro: $ 426.875,19
- Por mes sin retiro: $ 475.184,55
Tercera categoría (caseros):
- Por hora: $ 3.293,99
- Por mes: $ 416.485,63 (sin retiro)
Cuarta categoría (cuidado de personas):
- Por hora con retiro: $ 3.293,99
- Por hora sin retiro: $ 3.683,21
- Por mes con retiro: $ 416.485,63
- Por mes sin retiro: $ 464.129,59
Quinta categoría (tareas generales):
- Por hora con retiro: $ 3.052,99
- Por hora sin retiro: $ 3.293,99
- Por mes con retiro: $ 374.541,36
- Por mes sin retiro: $ 416.485,63
