Salario Mínimo Vital y Móvil septiembre 2025: cómo quedó el valor por hora y la jornada completa

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no solo establece el piso salarial para los trabajadores registrados, sino que también funciona como referencia para determinar el monto de múltiples beneficios sociales y programas de ayuda.

Luego de su ajuste en agosto, ya se estableció la cifra del Salario Mínimo, Vital y Móvil que regirá a partir de septiembre de 2025.

Esta reciente subida fue el resultado de los consensos logrados en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde participaron representantes gubernamentales, sindicales y empresariales.

Salario Mínimo Vital y Móvil septiembre 2025: valor por hora y jornada completa

Según la Resolución 25/2025 publicada en el Boletín Oficial del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el nuevo monto establecido para agosto, que aplica en septiembre 2025, es de $ 322.200.

Este valor corresponde a los trabajadores que cumplen una jornada legal completa de 48 horas semanales.

Para aquellos trabajadores que no cumplen la jornada completa, el valor del SMVM se calcula de forma proporcional. El monto por hora para septiembre de 2025 es de $ 1610.

¿Cómo impacta el SMVM en otras prestaciones?

El SMVM no solo afecta el sueldo de los trabajadores, sino que también influye en el cálculo de otras prestaciones y programas sociales, como:

Jubilaciones y pensiones: El Salario Mínimo impacta en el haber mínimo de los jubilados y pensionados.

Prestación por desempleo: El monto de la prestación por desempleo se calcula en base al SMVM.

Planes sociales y programas de empleo: Diversos programas sociales y de empleo toman como referencia el Salario Mínimo.

¿Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil?