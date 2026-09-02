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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó el contrato de donación de Starlink, la empresa de Elon Musk, para conectar a internet satelital a 6000 escuelas públicas argentinas.

La medida se formalizó a través de la Resolución 857/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Starlink Argentina S.R.L. presentó el pasado 15 de julio una Carta de Intención en la que expresó su voluntad de cooperar en “el cierre de la brecha digital del sistema educativo argentino”.

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Por ello, la compañía ofreció donar el equivalente a 6000 kits de conectividad satelital.

La donación incluye, además de los kits y sus accesorios, 24 meses de servicio de internet de alta velocidad y baja latencia cubiertos.

Los destinatarios serán establecimientos educativos de todos los niveles, de gestión estatal o privada con cuota cero, en toda la Argentina.

El aporte de Starlink al Fondo del Servicio Universal (FSU) asciende a u$s 9.978.000, según precisa la resolución. Ese monto cubrirá los equipos y los primeros dos años de servicio.

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A esa cifra se suman recursos propios del FSU por u$s 11.898.000, que solventarán la instalación de los equipos, la gestión del servicio, la atención técnica, una plataforma API de monitoreo y un año adicional de conectividad.

De esta manera, el monto total asignado al proyecto “Conectividad satelital en establecimientos educativos de gestión pública de la República Argentina” alcanza los u$s 21.876.000, según el texto oficial firmado por el interventor Juan Martín Ozores.

El esquema de pago contempla cuatro aportes sucesivos de Starlink al FSU. Los dos primeros equivalen a 1.000 kits cada uno, mientras que los dos restantes corresponden a 2.000 kits, junto con el servicio proporcional.

La resolución aclara que los fondos donados “quedan afectados de manera exclusiva e irrevocable al cumplimiento de dicho objeto”, por lo que el ENACOM se comprometió a no destinarlos a fines distintos de la conectividad escolar.

La entrega e instalación de los equipos deberá realizarse mediante distribuidores autorizados por Starlink Argentina, para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y los estándares de calidad y seguridad exigidos.

El servicio corresponde al “plan de impacto” de la compañía que, según el texto, incluye 2 terabytes de datos mensuales, con reserva de excedente hasta 5 TB, conectividad prioritaria, atención preferencial e IP pública para cada escuela.

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¿Cómo se implementará el proyecto?

La ejecución del proyecto se instrumentará mediante un esquema tripartito entre el ENACOM, Starlink Argentina S.R.L. y el Ministerio de Capital Humano, que será responsable de seleccionar y georreferenciar las escuelas beneficiarias.

Esa cartera, a través de la Secretaría de Educación, deberá coordinar con las provincias y los municipios la firma de los contratos de adhesión necesarios para incorporar a cada establecimiento al programa.

El convenio tripartito tendrá una vigencia de tres años, prorrogable automáticamente por un período igual. Este contempla anexos específicos para la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y adhesión de provincias y municipios.

El proyecto se enmarca en el programa “Conectividad de Interés Público”, creado por el ENACOM en 2024 para financiar, con fondos del Servicio Universal, iniciativas de acceso a internet en salud, educación y seguridad.

Tres semanas atrás, Starlink había anunciado el acuerdo para llevar conectividad a escuelas rurales de la Argentina, con el objetivo de reducir la brecha digital entre las zonas urbanas y las localidades más alejadas.

En ese momento, la compañía había señalado que la iniciativa buscaba fortalecer el uso de plataformas educativas y recursos digitales en establecimientos que hoy carecen de una conexión estable a internet.