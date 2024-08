El chavismo acusó a Cristina Kirchner de "traición" por reclamar las pruebas electorales a Maduro

Un día después que la expresidenta Cristina Kirchner reclamara al gobierno de Nicolás Maduro la presentación de las actas electorales como prueba del triunfo del pasado domingo, desde el chavismo, uno de sus máximos referentes le salió al cruce y acusó al gobierno de Unión por la Patria de "traicionar el legado de Kirchner y de Perón" .

"¿ Por qué está Milei en la Argentina ?", preguntó Diosdado Cabello a la audiencia del programa "Con el mazo dando" que se convirtió en una tribuna política del Partido Socialista Unido de Venezuela desde la cual toman posición frente a la agenda local e internacional. "Por la tibieza de Alberto Fernández", se contestó pero no terminó allí su embestida luego de las palabras de Cristina Kirchner.

" Ellos sí traicionaron el legado de (Néstor) Kirchner, el legado de Perón, ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo .... Y entonces quieren opinar sobre Venezuela", lanzó quien encarna una de las voces más duras del gobierno chavista y actúa virtualmente como el número dos en el esquema de poder interno del oficialismo.

Su editorial también incluyó una referencia a los tres líderes de la región que compartieron el mismo pedido que hiciera ayer Cristina Kirchner desde México. Se trata de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México), quienes también pidieron en público que el Poder Electoral en Venezuela publique las actas electorales para transparentar el recuento de votos y validar el triunfo de Maduro por el 5|%.

La misma demanda retomó este sábado la expresidenta y referencia nacional de Unión por la Patria cuando participó de un encuentro organizado por el partido Morena, en México, y el Instituto Patria. Fue la primera vez que habló sobre el tema aunque ya La Cámpora, el Frente Renovador y diversos referentes del gobierno pasado habían pedido lo mismo durante la semana.

"Desde acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas . Eso es lo que tenemos que pedir", afirmó la exmandataria. Y aseguró que comparte el comunicado que el 1 de agosto firmaron los mandatarios de Brasil, Colombia y México.



Cabello respondió hoy que " el legado de Chávez está en buenas manos, está seguro. Está seguro ". Y añadió: "Contra Venezuela, contra Chávez y contra Nicolás Maduro hay una gran envidia. Pero el fondo, aquí en Venezuela este proyecto se ha mantenido y ellos han pasado por gobiernos en sus países y han terminado entregando los gobiernos a la extrema derecha porque no han sido consecuentes con el pueblo que los eligió ".

"De repente, vienen elecciones y gana la extrema derecha y los barren. Los maltratan, los persiguen, los meten presos. Y entonces, ¿Quién está traicionando el legado de quién? Por algo será, verdad. Aquí andan unos jóvenes argentinos peronistas, uno los abraza y casi que lloran ", zanjó Cabello.

El sábado Cristina Kirchner sostuvo que para hablar del conflicto venezolano hay que olvidarse de las "simpatías o las antipatías" y señaló que, siempre que se hace mención de ese país, hay que recordar que es la "primera reserva de petróleo global convencional".

A su vez, al realizar una caracterización de Venezuela dijo que en el país caribeño no hay "ángeles ni demonios", al tiempo que hizo referencia al bloqueo económico que sufre el Estado venezolano. "Hay dos países bloqueados en el mundo: Cuba y Venezuela. Nadie te explica cómo funciona una economía de bloqueo. Esto es lo que sufre Venezuela. No pueden ingresar medicamentos, ni vender lo que producen", explicó la ex mandataria nacional.

Además, CFK se refirió -irónicamente- a la dirigente opositora al oficialismo venezolano, María Corina Machado, quien reapareció ayer en una manifestación en Caracas luego de haber anunciado su paso a la clandestinidad. "Afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, lo cual es bueno, porque la clandestinidad es algo muy malo. Así que nos sentimos halagados de que haya podido terminar con su período de clandestinidad".





Cómo sigue el viaje de Cristina por México

La aparición pública de la expresidenta había generado expectativa tras la crisis en torno a las elecciones de Venezuela que le dieron la reelección Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Cristina Kirchner era una de las dirigentes de relevancia de la región que todavía no había pronunciado en relación con los comicios venezolanos.

En su viaje a tierras mexicanas, Cristina Kirchner estuvo acompañada de una comitiva de dirigentes que integraron las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno), el exsecretario presidencial Oscar Parrilli y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. La exmandataria arribó al Distrito Federal de México el viernes por la mañana y se quedará hasta el miércoles.



Ayer visitamos la librería "Rosario Castellanos" del Fondo de Cultura Económica junto a su presidente, el entrañable compañero Paco Ignacio Taibo II. pic.twitter.com/pIfnCMiwca — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 4, 2024

Luego del acto del día sábado, la expresidenta almorzó con los miembros del Comité Ejecutivo de Morena Mario Delgado (futuro secretario de Educación Pública); la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, y el titular del Instituto de Formación Política, Rafael Barajas.

Por la tarde, en su visita a la Librería "Rosario Castellanos", se reunió con el presidente del Fondo de Cultura Económica, el académico y escritor Paco Ignacio Taibo. Y durante la noche asistió a una cena con dirigentas de Morena entre las que se encontraban senadoras, diputadas, alcaldesas y militantes.