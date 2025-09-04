Elecciones PBA: quiénes son los candidatos para la Octava Sección en Buenos Aires

La Octava Sección electoral de Buenos Aires, también conocida como "sección capital", tiene la particularidad de estar conformada únicamente por el municipio de La Plata.

Con casi 600.000 electores concentrados en esta jurisdicción, se disputarán seis bancas de diputados provinciales entre 16 fuerzas políticas .

Elecciones: qué candidatos se presentan para la Octava Sección

Fuerza Patria

Ariel Archanco encabeza la lista del oficialismo provincial, acompañado por una nómina que incluye figuras con experiencia legislativa y dirigencial:

Ariel Archanco - Diputado provincial y militante de La Cámpora Lucía Iañez - Referente del Movimiento Evita Juan Martín Malpeli - Busca la reelección como legislador Carola Corra Cristian Vander Paula Lambertini

Alianza La Libertad Avanza

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO presenta una lista encabezada por el hermano del vocero presidencial:

Francisco Adorni - Principal apuesta libertaria en territorio bonaerense Julieta Quintero Juan Osaba Micaela Fragasso Nicolás Morzone Cristina Cianflone

Somos Buenos Aires

El espacio liderado por Pablo Nicoletti presenta su alternativa con una lista que combina experiencia y renovación:

Pablo Nicoletti Antonela Ciparelli Emilio Rodríguez Vanesa Temporetti Diego Rovella M. Virginia Pérez

FIT-U

El Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad mantiene su representación con:

María Laura Cano - Médica platense y referente de izquierda Leonel Acosta Julieta Rosas José Rusconi Patricia Ríos César García

Alianza Potencia

Jorge Metz Rosario Castagnet Nicolás Massano Lourdes Ramos Guillermo Llorente Aylén Massaccesi

Unión y Libertad

Facundo Zaldúa María Belén Azar Matías Chimenti Beatriz Martín

Alianza U. Liberal

Diana Zonaro Leonardo Panebianco Virginia Druetto Alejandro Del Franco Adriana Barrutia Gustavo Niccolo

Fte. Patriota Federal

Oscar Loyola Alejandra Fernández Pablo Roma Carla Berrueco Ricardo Giordano Olga Guillardot

Es con Vos

Maximiliano Ibarra Guevara Fernanda Scacheri Alejandro Pérez Norma Yodas Esteban Gutierrez Fernanda Sena

Nuevo MAS

Facundo Díaz Mariana Callaud Gabino Baldioli Emilia Bardas Juan Pablo Valdés Maribel Montero

Política Obrera

Sergio Gómez Alejandra Greig Omar Zarza Alicia González Daniel Zapata Érica Garnis

Partido Libertario

José Campodónico Marta Manso Martín Boglione Sasha Griffo Tomás Firpo Daiana Loizu

Val. Republicanos

Enrique Otero Violeta Yoshinaga Luciano Otero Marina Zanfardino Luis Ayala Abril Otero

Tiempo de Todos

Oscar Alvarenga Costantina Albornoz Daniel Latronica Alicia Costa Rubén Balvidares Micaela Domínguez

Constr. Porvenir

Leopoldo Miglioranza Priscila Pissola Gustavo Meres Marcela Moreno Fernando Cufre Natalia Ruíz Díaz

Cuándo y cómo votar en La Plata

Las elecciones se realizarán el domingo 26 de octubre de 2025 utilizando el sistema de Boleta Única Papel . Los casi 600.000 electores platenses podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral y conocer todos los detalles del proceso en el sitio oficial del gobierno bonaerense.

La jornada será crucial para definir la representación platense en la Legislatura provincial y el equilibrio de fuerzas políticas en uno de los distritos más importantes de Buenos Aires.