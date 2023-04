Elecciones en Río Negro y Neuquén: qué resultados anticipan las encuestas

Una nueva encuesta midió la opinión pública en la provincia de Río Negro y anticipó los resultados de las elecciones 2023 que se llevarán a cabo este domingo, prediciendo una cómoda victoria del oficialismo provincial con la candidatura del exgobernador y actual senador por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

El sondeo fue realizado de manera online por CB Consultora entre el 5 y 10 de abril, y se encuestó a 1202 personas mayores de 16 años.

En primera instancia se les preguntó como calificaban el trabajo del Gobierno Nacional, que mostró un rechazo mayoritario: el 68,3% dio una opinión negativa, mientras que solo el 20,3% se expresó positivamente. Sin embargo, cuando se realizó la misma pregunta sobre el Gobierno Provincial una pluralidad del 47,6% opinó positivamente, mientras que un 46,3% los hizo de manera negativa.

Weretilneck, con la mejor imagen

Al indagar sobre la imagen de candidatos a la gobernación, Alberto Weretilneck fue quien mejor consideración obtuvo entre sus coterráneos, con un 53% de percepción positiva, 41,8% de negativa y un desconocimiento del 5,2%. En segundo lugar vino el exintendente de Cipolletti, diputado nacional y candidato a gobernador por Cambia Río Negro, Aníbal Tortoriello, con un 36,2% de positividad, un 31,3% de negatividad y un desconocimiento del 32,6%. En el tercer puesto aparece Silvia Horne, candidata por Vamos con Todos, que obtuvo una imagen positiva del 18,5%, una negativa del 18,8% y un importante nivel de desconocimiento en el electorado, con 62,7%.

Intención de voto

Frente a la pregunta "¿Si las elecciones a gobernador fueran mañana, usted a quién votaría?", un 39,2% optó por Weretilneck, un 20,8% por Tortoriello, un 10,3% por Horne, 5,8% dijo que votaría en blanco y un 10,5% dijo que no sabía. Los otros 6 candidatos que aparecían en la encuesta obtuvieron porcentajes inferiores al 5%.

Pisos y techos

También preguntaron por los posibles pisos y techos electorales de estos tres candidatos. Sobre Weretilneck, un 21% dijo que seguro lo votaría, un 32,6% que podría votarlo, un 35,7% que no le interesa votarlo y un 10,7% dijo que no sabía. Es decir, un piso del 21% y un techo del 53,6%.

Respecto a Tortoriello, un 10,7% dijo que seguro lo votaría, un 28,5% que podría votarlo, un 36,8% que no lo votaría y un 24% no sabe/no contesta. Un piso del 10,7% y un techo del 39,2%.

Por parte de Horne, un 4,2% dijo que seguro la votaría, un 21% que podría votarla, un 31,6% que no la votaría y 43,1% de los encuestados no supieron responder. Esto implicaría un piso del 4,2% y un techo del 25,2%.

Cabe destacar que los techos electorales expresados por la encuesta podrían ser más altos, teniendo en cuenta el gran porcentaje de votantes que expresaron no saber respecto a su intención de voto.

Participación electoral

Ante la pregunta "¿Cuán seguro está de ir a votar en las próximas elecciones a gobernador de este año?", un 72,7% expresó que seguro irá a votar, un 15% que no sabe si lo hará, un 9,3% que podría hacerlo y solo un 3% que no irá a votar. Si solo tomamos los afirmativos, está en línea con el porcentaje de participación de la elección a gobernador de 2019, que contó con una presencia del 73.79% del electorado.

Los resultados de Neuquén

La misma consultora también realizó una encuesta similar para las elecciones neuquinas, que se realizarán el mismo día que las de su provincia limítrofe. Sin embargo, los resultados no señalan un ganador claro. En términos generales, todo indica una carrera de tres, con los dos primeros cabeza a cabeza.

En este caso, el formato del sondeo fue similar, pero tuvo 1175 respondientes. Cuando se preguntó la opinión del Gobierno Nacional, un 22,2% respondió positivamente, un 68,6% negativamente y 9,2% dijo que no sabía.

Respecto al Gobierno Provincial, también se percibió una opinión mayoritariamente negativa, con un 50,6% expresándose de esa manera frente a un 41,2% que se manifestó positivamente, mientras que un 8,2% dijo no saber.

Imagen de los candidatos

El diputado nacional y exvicegobernador Rolando Figueroa, del partido Comunidad es el que mejor imagen tiene, con un 44,6% de positividad, 33,6% de negatividad y 22,2% de desconocimiento.

Lo sigue el representante del oficialismo provincial del Movimiento Popular Neuquino y actual vicegobernador, Marcos Koopmann, que tiene un 41,7% de imagen positiva, 34,5% de imagen negativa y 23,8% de desconocimiento.

En tercer lugar está el exintendente de Cutral Co y actual parlamentario del Mercosur por el Frente de Todos, Ramón Rioseco, que tiene un 37,4% de percepción positiva, 41,2% de negativa y 21,4% de desconocimiento.

Intención de voto

Ante la pregunta "¿Si las elecciones a gobernador fueran mañana, usted a quién votaría?", un 28,3% optó por Marcos Koopmann; 26,6% por Rolando Figueroa; un 16,2% por Ramón Rioseco; un 10,5% por Carlos Eguia, representante provincial de Javier Milei; 6,2% por Pablo Cervi de Juntos por el Cambio; 2,8% por Patricia Jure del Frente de Izquierda; 3,2% votaría en blanco y 6,3% dijo no saber.

Piso y techo electoral

Cuando indagaron sobre los máximos y mínimos que pueden obtener los tres principales candidatos, encontraron que un 18,2% dijo que seguro votaría a Koopmann, mientras que un 28,9% podría votarlo, un 36,9 no lo votaría y un 16% no sabía. Es decir, un piso de 18,2 y un techo de 47,1%.

En el caso de Figueroa, un 16% dijo que seguro lo votaría, un 30,7% que podría llegar a votarlo, un 32,9% que no lo votaría y un 20,4% dijo no saber. Un piso de 16% y un techo de 46,7%.

Para Rioseco, los números son un poco más bajos: un 11,1% dijo que seguro lo votaría, un 26,3% que podría llegar a votarlo, un 46,5% que no lo votaría y un 16,2% dijo no saber. Un piso de 11,1% y un techo de 37,4%.

Nuevamente, hay que tener en cuenta que los techos electorales podrían ser superiores a lo proyectado si se contabilizara el eventual sufragio de los que expresaron no saber respecto a su intención de voto.

Participación electoral

Sobre si asistirán o no a las elecciones, un 81,4% dijo que seguro irá a votar, un 16,3% dijo no saber y un 2,3% dijo que no votará. Esto muestra un nivel de intención de voto mayor a la participación electoral de 2019, que fue de un 77,91%.