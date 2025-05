Javier Milei en el cierre de campaña de Adorni: "Los amarillos fracasados están peleando el cuarto lugar"

El presidente Javier Milei fue el último orador en el acto de cierre de campaña en la Ciudad de Buenos Aires con un encendido discurso en apoyo a la candidatura de su vocero, Manuel Adorni, de cara a las elecciones legislativas del 18 de mayo en el distrito porteño.

Ante sus simpatizantes el primer mandatario usó, al igual que Adorni, una estrategia de discurso con contenido eminentemente nacional, desde la que, por un lado, reinvidicó su modelo económico y logros conseguidos, mientras que, por el otro, arremetió contra kirchneristas y macristas al defender al mismo tiempo la gestión de su espacio político.

"No voy a perder el tiempo con los amarillos fracasados, que están peleando el cuarto de lugar", afirmó Milei, en alusión a los sectores políticos que, en sus gestiones, no avanzaron contra la inseguridad, cifrada en los piquetes y uno de los ejes de su discurso -casi el único- para abordar los problemas porteños. Dirigió sus críticas al Gobierno de la Ciudad, en particular, al que acusó de intentar "robar este logro". Recordó que, entre 2015 y 2019, el oficialismo nacional de entonces "tenía la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y nada hicieron por terminar con la inseguridad. Lo hicimos nosotros, con determinación y coraje".

"El mismo protocolo que Mauricio Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta no pudieron aplicar", reforzó.

Cierre de campaña de Manuel Adorni

Asimismo, Milei manifestó que hay que ir en contra del kirchnerismo en estas elecciones: "Empecemos a clavar la tapa al cajón del kirchnerismo en la Ciudad", y aseguró que su movimiento representa la única alternativa para "cambiar el país de raíz".

En ese sentido, concluyó: "Ahora en la Ciudad de Buenos Aires, empecemos a cerrar este ciclo". "Sepultemos a los que nos quieren volver al pasado", expresó en referencia al kirchnerismo.

Cierre de campaña de Manuel Adorni: qué dijo en su discurso

Manuel Adorni

Karina Milei dio inicio el acto de cierre de campaña con su discurso y luego siguió Manuel Adorni, quien lanzó duras críticas contra el kirchnerismo y defendió su modelo político de cara a unos comicios clave para el oficialismo.

Dirigiéndose a los "kirchneristas de malos modales" y "de buenos modales", insistió en que "lo del domingo es clave, por supuesto que es clave, porque el modelo de mi ley tiene que llegar a la ciudad como a cada rincón de la Argentina".

El candidato recordó el triunfo electoral de 2023, que calificó como un "batacazo histórico" contra "la vieja política, la pauta, los medios corruptos y todos los que se llenaron los bolsillos a costa nuestra". "Demostramos que somos los únicos que podemos frenar y derrotar al kirchnerismo en las urnas y cambiar el país de raíz", sostuvo.

Acto seguido, hizo un contundente pedido para los seguidores: "Vayamos a votar y sepultemos de una vez y para siempre al kirchnerismo, se los pido por favor". La arenga concluyó con un mensaje de unidad: " Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, grandes otra vez como cada uno de nosotros nos merecemos ".