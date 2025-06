Milei desembarca en la campaña bonaerense con un acto 100% violeta en La Plata

El presidente Javier Milei participará este jueves del Congreso de La Libertad Bonaerense que se desarrollará en La Plata, organizado por el armador de Karina, Sebastián Pareja. El panel contará con la presencia de los ministros, que nacionalizarán los ejes de campaña provinciales: inseguridad, salud, empleo y vivienda .

El evento será en el Salón Vonharv y expondrá el ministro de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Economía, Luis Caputo. La apertura estará a cargo del diputado nacional, José Luis Espert, señalado como el candidato del jefe de Estado para las elecciones nacionales; y el cierre lo hará primero Pareja , quien dará pie al discurso final del jefe de Estado, cerca de las 18.

Los paneles comenzarán a las 16, pero por la mañana también habrá un bloque de mesas de trabajo. Hay una a cargo de Demian Reidel, el jefe del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación, sobre Inteligencia Artificial . Se trata, además, del impulsor del Plan Nuclear Argentino. A su vez, habrá una mesa de YPF sobre Energías Renovables y medio ambiente, y una especialmente dedicada a la desregulación tributaria y economía a cargo de Caputo y Sturzenegger .

Los ejes de la campaña se basan en un relevamiento que tiene como resultado, según los datos qu e difunden desde La Libertad Avanza , que el 70% de los encuestados señala a la inseguridad como su principal preocupación, que el 52,4% fue víctima de robo o hecho delictivo en el último tiempo, que el 88,5% afirma que paga impuestos muy altos que no se ven reflejados en la calidad de los servicios y que el 75,8% siente que "el Estado se entromete demasiado en sus vidas", entre otros puntos.

En este sentido, el Gobierno nacional se involucrará de lleno a afrontar cada ítem sobre las demandas de la provincia. La estrategia, por caso, es similar a la que impulsaron para la campaña porteña, a la que se sumaron las espadas ministeriales con mayor protagonismo de la gestión para respaldar al entonces candidato Manuel Adorni. Él también asistirá para respaldar a su hermano Francisco, quien perfila en el armado para La Plata.

Pero a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia el PRO y LLA siguen haciendo equilibrio para forjar una alianza. En este sentido, el factor que pesa es la disputa de sellos con el PRO.

De hecho, no fue invitado ningún miembro amarillo y la consigna del armador de Karina fue que sean puros libertarios. Tampoco los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde al asesor Santiago Caputo y que enfrentan al armado de Pareja y los Menem: de sus integrantes, solamente fue invitado Agustín Romo, el jefe de bloque de la legislatura bonaerense.

Intendentes rebeldes y operaciones paralelas

En el Gobierno fueron claros con que para las elecciones nacionales la alianza será de color 100% violeta , pero a solo unas semanas del cierre de listas locales el escenario del armado se mantiene fragmentado rumbo a septiembre.

Esta semana se retomaron las conversaciones oficiales, tras la condena de Cristina Kirchner. Pareja se reunió este martes a la noche con Diego Santilli -perfilado para la Primera sección, según deslizan desde LLA-, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Gonzalo Cabezas, y por caso pusieron sobre la mesa la presión de los intendentes amarillos.

En el armado fino Mar del Plata, Pinamar, Zárate y Arrecifes son los más propensos a entablar el acuerdo, pero los otros 9 distritos del PRO se mantienen reacios: "No se llevan bien con LLA, desconfían o no quieren y prefieren alinearse con otros partidos", le transmitió a El Cronista un intendente amarillo rebelde.

Según las fuentes, Karina no solamente quiere la mitad de las listas en los distritos del PRO sino que "no cede la lapicera a los intendentes". En este escenario, otros jugadores bonaerenses de la avenida del medio comenzaron a operar para marcarle la cancha al Gobierno y la división entre el liderazgo entre el macrismo y Ritondo comenzó a profundizarse.

Durante las últimas horas reflotó una propuesta de Emilio Monzó, el diputado de Encuentro Federal que se distanció del PRO y ahora trascendió que quiere volver a acercarse a Mauricio Macri. "Él está en bolas y le fue a decir que a Macri que los libertarios lo van a dejar en bolas, y por qué no aliarse. En sus distritos ganan", fue la propuesta que le esbozó, según una fuente del radicalismo bonaerense.

"Yo no estoy de acuerdo en ningún esquema de lo que está planteando Monzó. Ya no le fue muy bien a Mauricio escuchándolo, y lo dijo él. Ayer el senador de Monzó votó a favor de las reelecciones, así que si es ese el camino, estamos sonados", sostuvo ante este medio una alta fuente del armado en off. Se refería a Marcelo Daletto, senador de la cuarta sección que apoyó las indefinidas en la provincia, lo cual fue repudiado por la Casa Rosada y el PRO.