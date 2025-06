El Gobierno criticó las reelecciones indefinidas pero la media sanción tuvo ayuda libertaria

Ayer por la noche, después de varios intentos frustrados, el oficialismo bonaerense consiguió que el Senado le diera media sanción al proyecto que repone las reelecciones indefinidas para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, una iniciativa que tiene muchos detractores pero que, al mismo tiempo, descomprime el panorama electoral.

Entre quienes manifestaron hoy su descontento se pudo escuchar al portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien calificó a lo actuado en la Cámara Alta como "aberrante".

"Con historias de pobreza y devastación en la provincia de Buenos Aires, que en lo único en lo que estén preocupados es en la reelección indefinida no es ni más ni menos que la muestra de lo que es la casta ", señaló el vocero y fue más allá: "Es la muestra de lo que es un grupo de personas que llegó al poder solo para producir beneficios a título personal. Ayer lo vivimos con mucha tristeza, con mucha bronca, con mucho repudio y con mucho asco".

Sin embargo, la media sanción conseguida se dio, en buena medida, gracias al voto de dos legisladores que integraron el espacio libertario, si bien se han distanciado hace tiempo de la conducción oficial en la Provincia . El oficialismo no cuenta con quorum propio en el Senado y esa primera construcción se consiguió gracias a que se sumaron legisladores que se referencian en el PRO, en uno de los bloques radicales y en un bloque "liberal".

Sin embargo, a la hora de votar, el número se mostró ajustado. La bancada peronista sufrió dos deserciones, la de una senadora massista y la de un dirigente de Patria Grande. Para empatar, necesitó de los votos del radical Marcelo Daletto, y el de los libertarios Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura, de Unión, Renovación y Fe

Kikuchi fue una persona de extrema confianza del presidente Javier Milei en sus inicios como político. Ayer, para justificar su voto, dijo que la única limitación que se debe imponer a las libertades son para proteger "la libertad y la vida" y puso como ejemplo de las reelecciones indefinidas de legisladores al exprimer ministro británico Winston Churchill, a quien calificó de uno de los políticos más importantes del Siglo XX.

Florencia Arietto, la senadora que ahora reviste en las filas del Gobierno nacional llegó a tildar a Kikuchi de "oficialista" provincial.

Buen día! Acá les dejo los nombres de quienes votaron a favor de las reelecciones indefinidas. pic.twitter.com/HnLVp8xWbW June 25, 2025

El proyecto que ahora deberá ser tratado en Diputados no permite la reelección de cargos ejecutivos y sus impulsores sostienen que la limitación a la elección de legisladores no existe a nivel nacional.

En ese sentido, Adorni fue consultado sobre la posibilidad de limitar las relecciones indefinidas a nivel nacional: "No impulsamos absolutamente nada, hablamos de cuestiones que ocurrieron", se escudó.

AySA y una obra central

El vocero, además, se refirió a la finalización de la obra del sistema Riachuelo, un emprendimiento de magnitud que sirve para el saneamiento cloacal de buena parte de la región metropolitana.

" Debía terminarse hace cuatro años, por los tiempos de la política que priorizó las fotos oficiales al avance de la obra y dilató su finalización ", dijo y añadió: "Durante décadas los argentinos vivimos al calor de obras licitadas que no existieron, que solo se anunciaron o que se anunciaron y nunca se terminaron. La famosa 'corrupción transformadora' que algunos todavía, increíblemente, defienden".

Sin embargo, desde quienes ocuparon la conducción de la empresa hasta 2023 afirman que la obra estaba "finalizada" y que "quedaba la puesta en marcha que es un proceso de 6 meses en que la empresa constructora y AySA operaban en conjunto para realizar correcciones (una especie de garantía)".

"Solo hubo un 2% de corrección de obra que deberían haber hecho en el primer semestre de 2024. Sin embargo, se comenzó a realizar a partir de diciembre del 24 por falta de pago. El peronismo fue el encargado de planificarla, comenzarla y terminarla", respondieron ante la consulta de El Cronista.





Eliminación del día del Empleado Público: qué dijo Adorni