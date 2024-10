Una nueva encuesta perfila el duelo clave en las legislativas: quién es el candidato de Milei para enfrentar a CFK

De cara al panorama electoral que asoma en 2025, todas las miradas reposan en la que puede ser la madre de todas las batallas, la Provincia de Buenos Aires. Por su peso en los comicios y porque es el territorio donde se forja, de momento, la alianza más sólida entre una parte del PRO y La Libertad Avanza -que puede terminar por quebrar al partido amarillo- los comicios en territorio bonaerense serán cruciales no solo para el futuro Congreso sino para dirimir la batalla de largo plazo por 2027.

En este sentido, la última encuesta de CB Consultora con foco en la provincia de Buenos Aires traza un escenario polarizado de cara a las elecciones legislativas de 2025. El dato sorpresivo es que la pelea palmo a palmo corre del ring al partido de Mauricio Macri que supo gobernar el distrito entre 2025 y 2019. Dato que envalentona al sector amarillo que apuesta por aliarse a los libertarios en una lista única por sobre quienes mantienen sus diferencias sobre una fusión con la fuerza de Javier Milei.

El horizonte electoral que se vislumbra en 2025 es el de una pelea cerrada entre el candidato libertario y el peronista. De hecho, tanto el diputado José Luis Espert como la expresidenta Cristina Kirchner concentran el 32,8% y el 34,1% respectivamente de intención de voto en una eventual oferta que los contenga como las opciones en juego por LLA y Unión por la Patria.

Tanto el economista como la exmandataria presentan los techos electorales más alto en la Provincia de Buenos Aires. La dos veces Presidenta y una vez vice que se postula ahora por la titularidad del PJ a nivel nacional reúne el 42,3% de adhesiones, muy por arriba de lo que muestra su hijo y actual presidente del partido en el distrito, Máximo Kirchner (27,8%)

Mientras que Espert, reconvertido en libertario a comienzos de año y reviviendo la alianza con Milei que lo llevó al Congreso en 2021, muestra un techo electoral del 42,1%. No obstante, presenta un mayor margen de crecimiento con un 8% de personas que no se inclinan a su favor pero tampoco en contra, el doble de lo que registra CFK en la categoría Ns/ Nr.

Muy atrás asoma el PRO bajo el timón de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, con apenas el 7%, lo que presupone que la línea bullrichista ya estaría contenida en la opción libertaria.

El último precandidato a la gobernación bonaerense que no superó las PASO tiene un techo del 35,1%: le gana a otro pretendiente a conquistar la Provincia, el actual diputado Cristian Ritondo (30,4%) pero sigue por debajo de Vidal (36.9%) pese a que la exgobernadora PRO suena más como carta para competir por una banca en el Senado por la Ciudad.

La actual ministra de Seguridad empuja una fusión sin bemoles con La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los últimos movimientos del sector amarillo que responde a su liderazgo. De hecho, los diputados y la senadora alineado con ella ya dio los primeros pasos para converger del actual espacio PRO libertarios a la bancada bonaerense de LLA. No obstante, la fusión de este sector libertario de PRO con el partido de Milei no le garantizaría todavía el triunfo en 2025.

En cambio, si el PRO aceptara jugar a fondo con Milei en una única candidatura, el resultado sería otro según la encuesta de CB Consultora: la coalición LLA-PRO, con Macri dentro, se proyectaría hasta los 38,5% de techo electoral frente a la alianza de Cristina Kirchner y Sergio Massa que se mantiene en 34,7%, apenas unas décimas arriba que en el primer escenario.

Consultado respecto a la posibilidad de avanzar en una alianza con LLA, el gobernador del PRO de Chubut, Ignacio Torres, anticipó la chance de acuerdos electorales por distritos entre su fuerza y los libertarios.

"Va a ser una decisión de cada distrito. Tenemos un frente muy heterogéneo, querer sostener un enlatado hacia todos los distritos con un acuerdo en la Rosada es imposible. Vamos a tener que analizarlo, tiene que ver con una discusión de conveniencia electoral y de identidad de cada frente a nivel provincial", sostuvo Torres en una entrevista con Radio Rivadavia.

Y amplió: "No imagino que haya una decisión que condicione a todas las provincias. Si hay conversaciones, no es nuestro caso, pero es probable que en algunas provincias haya un acuerdo electora con el gobierno". Asimismo, planteó que los dirigentes de su espacio deberán ser cautos e inteligentes a la hora de tomar una decisión que "no comprometa a distritos que no piensen igual", y rechazó la posibilidad de negociar en base a la habitual lógica de "toma y daca" de la política tradicional.

"El PRO fue coherente con la disciplina del bloque, incluso con algunas discusiones internas, pero hay que tener sentido común. Parece que no está permitido pensar distinto. Si pensas distinto sos un traidor a la patria y si pensas igual sos un héroe en el Parlamento", criticó el gobernador, y aclaró: "Hay cuestiones que se van a acompañar porque creemos que es necesario hacerlo, y hay otras que no, porque no coincidimos, y será fundamentado".

Según anticipó, el partido amarillo no está dispuesto a ceder ante el pedido del oficialismo de conforman una coalición parlamentaria para resolver la minoría en la que se encuentra en ambas cámaras del Congreso, sino en garantizar el respaldo de algunos temas, manteniendo el espíritu crítico en otros.

En este sentido, anticipó diferencias en el Presupuesto 2025: "A mí me da una tranquilidad enorme ser auténtico. Cuando coincido, lo planteo; cuando no, lo enfrentamos. Veo que hay algunos dirigentes que están obsesionado con las encuestas e incluso se terminan desperfilando", aseveró en una clara crítica a la interna del PRO.

Sin hacer mención, Torres dirigió sus palabras a los referentes del partido encolumnados detrás de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ex titular del espacio, hoy alineada con La Libertad Avanza: "Son dirigentes que respetaba, pero hoy parece ser que emulan algunos planteos del gobierno, se contradicen a lo que decían hace un año y hasta hablan parecido a cómo habla el Presidente. Es un error".





