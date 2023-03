Macri se mete en la interna bonaerense del PRO: quién es su favorito para la gobernación

Todavía hay quienes están procesando el golpe que les provocó la noticia. Muchos se sienten abandonados. Y no solo una parte de su electorado, sino algunos dirigentes que lo acompañan hace años, incluso décadas. Son varios los que querían creer que Mauricio Macri actuaría como otros líderes a lo largo de nuestra historia, aferrándose al poder, ordenando la compleja interna desde el lugar de jefe. Un jefe al que se obedece, aunque se lo critique duramente en privado y rara vez en público.

La ambigüedad estratégica de Mauricio Macri y los tironeos por la sucesión

Pero Macri siempre tomó caminos distintos a los esperados, porque su liderazgo fue atípico. Sin dotes discursivos y con un carisma entre racional y austero, de pocas palabras, casi desapegado hasta que le salía "el calabrés", sin dejar de ser reconocido como "el uno".

Mauricio Macri con Gerardo Bongiovanni, de la Fundación Libertad, y Sebastián Piñera, entre otros.

Mauricio Macri presiona en la cuenta regresiva por la definición porteña: el duelo que asoma por la Ciudad

Tensión por la sucesión porteña: Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron a solas

Todo lo consiguió con gran esfuerzo personal y lo que él llama "equipo". Lo logró desde que creó un partido y ganó las elecciones, tal como lo desafiaba el kirchnerismo, una escena que era impensable para la corporación política. Hasta que llegó al 40% en la elección de 2019, cuando había obtenido apenas 31% en las PASO de ese año, en un proceso que implicó una transformación de tipo emocional.

Decidido a que Juntos por el Cambio recupere competitividad para el regreso al poder, Macri tiene una hoja de ruta para facilitar una pulseada interna que sea lo más ordenada posible. Arrancó por la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene un candidato propio, Jorge Macri, que lidera la mayoría de las encuestas. Rodríguez Larreta está dispuesto a respaldarlo, aun cuando tiene la dificultad de que su socio en la coalición, el radical Martín Lousteau, pueda terminar molesto o enojado.

¿Qué hacer en la provincia de Buenos Aires?

El escollo más difícil se presenta con la provincia de Buenos Aires, el distrito más relevante en la definición presidencial. El PRO tiene seis candidatos a gobernador, no todos igualmente competitivos. Algunas encuestas a las que El Cronista tuvo acceso muestran a Diego Santilli en punta dentro del espacio. Pero Macri no está convencido de que "El Colo" sea el mejor candidato. Prefiniría que sea Cristian Ritondo, alineado con María Eugenia Vidal. Patricia Bullrich, por su lado, tiene tres candidatos: el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el intendente de Colonia Sarmiento, Javier Iguacel; y el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre.



El ex presidente quisiera ir a las PASO con un solo candidato del PRO. ¿Cómo se resolverá este intríngulis entonces? ¿Cada candidato a presidente competirá en las PASO con su candidato a gobernador? ¿Se dará la posibilidad de que cada candidato del PRO pueda competir con la boleta de los tres candidatos presidenciales de ese partido? ¿O habrá un solo candidato del PRO? ¿Quién se bajará, en ese caso?

Los debates son infinitos. Hasta ahora se está queriendo acordar "abajo", para influir en las decisiones "de arriba". Pero, mientras tanto, crece la opción de Javier Milei entre los votantes de JxC, más la de un outsider inesperado: el polémico abogado Fernando Burlando.

Mañana, a las 11, empezará a develarse qué hacer. Por lo menos es lo que está agendado hasta ahora, ya que hay sesión en la Cámara de Diputados. El ex presidente se reunirá con la mesa provincial del PRO para iniciar la discusión. Allí están representados los tres candidatos a presidente, los más representativos intendentes de los 22 que tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes? Julio Garro (La Plata), Soledad Martínez (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Héctor Gay (Bahía Blanca), Julio Petracca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y los ya mencionados Grindetti e Iguacel.

También concurrirán los titulares de los bloques provinciales: Alex Campbell (Diputados) y Alejandro Rabinovich (Senado). Y seguramente se sumarán a la reunión algunos dirigentes de los llamados "sin tierra", sobre todo los más competitivos, Ramiro Tagliaferro (Morón) y Martiniano Molina (Quilmes), más otros dirigentes como la diputada provincial Florencia Retamozzo, ex pareja de Gerardo Milman. Lo curioso es que la convocatoria también la realizó el primo de Macri, Jorge, actual presidente del PRO bonaerense.

Mauricio Macri con su equipo más estrecho, Fernando De Andreis, Mora Jozami, Julieta Herrero, Darío Nieto y Hernán Iglesias Illa, entre otros.

Muy preocupado, en diálogo con El Cronista un dirigente dijo que "vinimos trabajando duramente hasta ahora para ponernos de acuerdo, pero es imposible. Creo que debería resolverse de arriba para abajo, no solo la candidatura a gobernador, sino la candidatura presidencial también. No hay tiempo para seguir perdiendo".

En el bunker de Santilli, a pesar de todo, se muestran tranquilos. "Nosotros vemos un proceso de aceleración de las definiciones en provincia de Buenos Aires. Lo lógico es que se bajen los que estaban más ligados a él", explicaron. Y agregaron que "para El 'Colo' no cambia nada, va a seguir con sus recorridas en la primera y tercera sección electoral, también en el interior. Seguimos en el territorio y no hay por qué cambiar la estrategia".

¿Cuál es la mejor estrategia para ganar la elección bonaerense? Todavía nadie está muy seguro.

¿CUAL ES EL PLAN DE MAURICIO MACRI?

Mientras tanto, Mora Jozami, una de sus más estrechas colaboradoras, la que realiza y analiza las encuestas cuali y cuantitativas que son insumo del ex presidente desde antes de llegar a la Casa Rosada, lo puso así en Twitter: "Algunas certezas post anuncio de MM en (la) opinión pública. 1) va a mejorar su imagen y credibilidad 2) va a aumentar su influencia en la interna 3) midiendo por sellos partidarios, va a crecer la intención de votos de JxC". Ese es el camino que Macri intentará transitar en adelante.