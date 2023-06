La candidata a vice de Milei rompió el silencio por los malos resultados en las provincias

El bajo rendimiento electoral que tuvo Ricardo Bussi en Tucumán luego de que las encuestas lo pusieran como un firme competidor por la gobernación encendió las alertas en La Libertad Avanza y la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, salió a explicar cuál es la interpretación dentro del partido.

"Estamos presentes en las provincias, pero somos una fuerza muy nueva. Vamos a estar presentes, pero necesitamos el apoyo de la población", sostuvo Villarruel luego de conocerse los resultados en Tucumán en el canal LN+.

Bussi sacó menos del 4% en las elecciones provinciales del domingo a pesar del fuerte apoyo que recibió por parte de Milei, quien visitó la capital y realizó un acto masivo con el que se esperaba impulsar al candidato en los comicios locales.

La precandidata que integrará la única fórmula del espacio consideró que el economista "hace que aparezcan ideas que antes estaban acalladas" y que eso es un paso adelante para el partido, pero también opinó sobre cómo afectarán estos resultados en el ámbito nacional.

La Libertad Avanza emitió un comunicado hace un mes en donde se despegaba de las fuerzas provinciales que quisieran llevar su nombre, solo apuntaron a Tucumán, Entre Ríos, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, lugares donde Milei eligió a los candidatos.

En los test que tuvo hasta ahora tanto este domingo como en La Rioja con Martín Menem tuvieron resultados negativos, pero esperan que el nombre de Milei en la boleta a nivel nacional traccione en los comicios que no se desdoblaron y se produzcan en agosto y octubre.

"Vemos que las palomas y los halcones intentan estar en la misma jaula, y eso no es posible, me preocupa bastante que todavía no conozcamos a quiénes vamos a enfrentar en las elecciones", reveló Villarruel durante la entrevista en relación a la incertidumbre que se mantiene en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Por último, la precandidata a vicepresidenta afirmó ante la pregunta por un posible gobierno que serán "profundamente vehementes en las ideas que se defienden, las cuales están mostrando que hay otras ideas que no se escuchan que representan políticos nuevos".