"Ni se subió, ni se bajó": La Cámpora todavía sueña con Cristina Presidenta

Pese a que la misma Cristina Kirchner ratificó ayer su decisión de no presentarse como precandidata para las elecciones 2023, La Cámpora insiste en su candidatura como representante del Frente de Todos.



"Yo ya di lo que tenía que dar", fue la frase de la expresidenta y actual vice que, tras el acto de este jueves en La Plata, reforzó su determinación de no competir en estos comicios.



Sin embargo, el "Operativo Clamor" del kirchnerismo por Cristina presidenta mantiene su voz en alto y tanto los militantes de a pie como los referentes de La Cámpora se ilusionan con el regreso de "La Jefa".

Lo cierto es que Kirchner es la dirigente oficialista que mejor mide en las encuestas gracias al apoyo de su núcleo duro: ni el responsable de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro , ni Daniel Scioli , actual embajador en Brasil, se le acercan, aunque el mejor posicionado hasta ahora es Sergio Massa. Tampoco lo hacía el presidente Alberto Fernández , quién la semana pasada desistió de pelear por la reelección.

Cristina candidata 2023: el operativo clamor sigue

En este sentido, Andrés "Cuervo" Larroque, secretario general de La Cámpora hasta el mes pasado y acérrimo defensor de Cristina Kirchner, aseveró este viernes que esta "no se subió ni se bajó" de la pelea electoral.



Para Larroque, también ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, la vicepresidente se encuentra "absolutamente comprometida" con la causa oficialista.

"Ayer, Cristina fue muy clara: hay que definir el programa antes de entrar en el proceso electoral", agregó el funcionario bonaerense en diálogo con Futurock. Y sumó elogios para su referente: "Escucharla no deja de sorprender, amplía la cancha, nos alecciona y apela a una dirigencia política que deber estar a la altura".



Polarización con Milei, apoyo a Massa y una señal que desalienta el clamor Cristina Presidenta



En una línea similar, el senador nacional oficialista Oscar Parrilli aseveró a El Destape Radio que "los números, y las realidades, son las realidades", por lo que "a uno le puede gustar o no Cristina", pero ella sigue siendo referente del kirchnerismo como precandidata.

Al ser consultado de forma específica sobre la posibilidad de que la vicepresidenta efectivamente se presente, el senador no la descartó -"eso se verá"- y, respecto a su situación judicial, reforzó: "No hay duda de que hay una proscripción".

Pese a esto, tanto Parrilli como Larroque insistieron sobre el hilo del discurso planteado por Kirchner este jueves: el Frente de Todos precisa una hoja de ruta clara. "Tenemos que elaborar un programa y después buscar un candidato", reconoció el senador.

"En el discurso de Cristina hubo autocrítica por cómo se armó la estrategia electoral en 2019", agregó al respecto "El Cuervo". Y cerró: "Me parece que ella está diciendo que no puede ser una condición de fe en una persona por más capacidad que tenga".



"Está claro que Cristina no va a ser candidata"

En el otro extremo de la interpretación del mensaje que dio la vicepresidenta ayer en La Plata, el titular del gremio de los Canillitas, Omar Plaini, evaluó que CFK se bajó definitivamente de la carrera por una candidatura presidencial.

"Cristina nunca borró con el codo lo que escribió con la mano. Está claro que no va a ser candidata", analizó el dirigente gremial sobre el acto en el teatro Argentino de La Plata, también en diálogo con El Destape Radio.

Plaini reconoció que "en el 2019 el paso táctico era recuperar el Gobierno pero no teníamos un programa" y destacó del discurso de la vice que "el segundo mensaje que dejo es que la unidad sea con contenido".