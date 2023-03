Juntos por el Cambio tomó una importante decisión en una provincia clave

Juntos por el Cambio definió cómo será la fórmula que peleará por la gobernación de Córdoba en estas elecciones 2023. Finalmente, Luis Juez será el candidato a suceder a Juan Schiaretti, secundado por Rodrigo De Loredo, con quien estaba disputando encabezar la boleta para los comicios del 25 de junio.

De Loredo, ex funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y actual diputado nacional, subió un video a las redes sociales en donde confirmó que Juez será quien encabece la fórmula para gobernador de la provincia de Córdoba por parte de Juntos. Enfrentará al candidato del oficialismo, el actual intendente de la Capital provincial, Martín Llaryora. Schiaretti no podrá aspirar a un nuevo mandato y se encuentra abocado a un armado nacional de peronistas que no se referencian en el Frente de Todos.

De Loredo y Juez pusieron así final a la disputa entre ambos para definir quién sería el candidato del frente opositor, luego de la fallida experiencia de 2019 en la cual Juntos se rompió y fue en dos frentes: uno, con Mario Negri, y otro con el propio De Loredo. Schiaretti fue reelecto con el 54% de los votos.



Para definir esa disputa, Juez y De Loredo decidieron encargar una encuesta en la cual el mejor posicionado sería quien encabece. Sin embargo, de acuerdo a lo que reveló el propio De Loredo, el resultado no era concluyente porque había un empate técnico entre ambos, si bien los números les daba bien arriba del oficialismo de Hacemos por Córdoba. A pesar de este escenario, finalmente se bajó y Juez irá por la gobernación, como ya intentara en 2007.

Elecciones en Córdoba: cuándo serán

El Gobierno de Córdoba publicó hoy el decreto de convocatoria a elecciones provinciales para el 25 de junio, fecha en que se elegirán gobernador y vice, 70 legisladores para el cuerpo parlamentario unicameral y miembros para el Tribunal de Cuentas.



El decreto N°320 sostiene que la convocatoria se realiza en el marco del cumplimiento de los artículos 43 y 44 del Código Electoral Provincial -Ley N° 9571- y sus modificatorias, y que la fecha del 25 de junio se dicta dentro de los plazos estipulados por la normativa vigente.



Además de gobernador y vice, se elegirán 44 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes, considerando a este efecto a la provincia como distrito único.



También se elegirán 26 legisladores, uno por cada uno de los departamentos que integran la geografía provincial: Calamuchita, Capital, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos Juárez y Minas.



También para los departamentos Pocho, Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral, Tulumba y Unión.



Luego, los cordobeses deberán volver a las urnas para los comicios nacionales. Los mismos quedaron confirmados el 13 de agosto (PASO), 22 de octubre (primera vuelta) y 19 de noviembre en una eventual segunda vuelta.