Patricia Bullrich (PRO) y Javier Milei (La Libertad Avanza) mantienen un vínculo discreto y más habitual de lo que se creía. Quien primero lo reveló fue el periodista Santiago Fioriti en el diario Clarín, una información que pudo ser chequeada en fuentes directas, porque entre sus propios equipos poco se sabía. En efecto, ambos concentran la mayoría de sus decisiones y cargan con el mismo enemigo y su formidable aparato político: Horacio Rodríguez Larreta.

En concreto, está confirmado en ambos bunkers que hay un acuerdo conversado entre ambos. No se trata de una suposición, sino un diálogo concretado y consensuado: ambos se ayudarán en la segunda vuelta y trabajarán juntos en el Congreso si alguno de los dos gana la elección.

¿Quién trabajó en ese tejido? Aquí no hay coincidencias. En un lado aseguran que fue un impulso de ambos. En el otro, se habla de empresario interesado en ordenar la oferta opositora para garantizar la victoria de los sectores más radicales de la oferta política, que aseguren un proceso de cambio.

Nada se dice, por supuesto, respecto a qué puede suceder si el ganador en la interna es Rodríguez Larreta. Ni tampoco se menciona la posibilidad de que el debilitamiento de Juntos por el Cambio conlleve a una nueva victoria del Frente de Todos.

"Patricia tiene una mirada para cambiar la sociedad muy distinta a la de Horacio, que muy corporativo, un insider del sistema y ¿qué se va a cambiar con alguien que es del sistema?", aseguran

Por qué se unirían Bullrich y Milei

En las oficinas de Av. de Mayo, donde tiene su bunker Bullrich, se puntualiza algo más. "Para un acuerdo después de ganar las elecciones, siempre es mejor arreglar con 8 o 9 diputados que puede sacar Milei que con los diputados santiagueños o de alguna otra provincia, que van a pedir cosas a cambio", explican.

Los dos tienen otras coincidencias. Hacen política en los límites del sistema. Están adentro, pero el electorado los reconoce afuera, una cualidad especialmente valorable en estos tiempos donde vuelve, como en 2001, la idea del "que se vayan todos".

Ambos, por otro lado, se sienten empoderados por la respuesta que encuentran en la población. Donde van, son rápidamente rodeados, la gente se abalanza para sacarse selfies. Se mueven como estrellas mediáticas. Milei, más entre los jóvenes. Bullrich, entre los de más edad.

"Patricia está convencida de que viene creciendo en forma sistemática por representar a los más enojados, a los más críticos, los que mejor representan el núcleo duro de Juntos por el Cambio. Y nunca critica a Milei justamente por eso, porque comparte electorado", dicen cerca de ella. Cambio, coraje, liderazgo son las palabras que se repiten en los discursos de la ex ministra de Seguridad .

Entre el grupo de Milei piensan más o menos lo mismo. "Hoy es el tiempo de lo nuevo, de lo impensado, de romper todo lo que no anduvo. Javier es el que representa eso. Su electorado no piensa si tendrá equipo o no. Quiere expresar su enojo y Milei lo representa como nadie. Ningún filtro políticamente correcto lo perjudica. En general, más bien lo contrario", explican.





Mauricio Macri, al tanto

¿Qué opinan en el bunker de Rodríguez Larreta al respecto? Lo de siempre. Que si la sociedad está para fortalecer la grieta, no será su momento. Que no se moverá de su visión ampliada en la gestión, priorizando los planes y la organización de los profesionales dedicados a llevarlos adelante.

Un dato que no es menor es que Mauricio Macri está al tanto de estos diálogos "extrapartidarios" de Bullrich. Él mismo los intentó, pero prefirió embarcarse en ordenar el PRO para ganar competitividad en todo el país, un asunto que no había formado parte de su interés cuando fue candidato a Presidente, en 2015.

¿Patricia Bullrich puede abandonar el PRO si pierde frente a Rodríguez Larreta, para recalar con Milei? Ella lo niega, pero en Uspallata creen que sí. La gente de Milei, mientras tanto, apunta a facilitar ese puente, en caso de que llegue el momento.