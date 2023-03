Bullrich vs Larreta: una rápida jugada interna del Jefe de Gobierno porteño descolocó a la titular de PRO

"Ganamos 26 a 0", dijo exultante un dirigente larretista. ¿Dónde? "En la reunión del Consejo Nacional del PRO, el organismo donde participan los presidentes del partido de todas las provincias. Fue algo contundente", precisó la fuente. ¿Ni un voto a favor de las posturas que viene llevando Patricia Bullrich, la presidenta del partido?

Se votaba, intempestivamente, las intervenciones a los partidos de Salta y Tierra del Fuego, dos distritos que no terminaron de acordar dentro de Juntos por el Cambio las candidaturas, lo que hizo que Bullrich jugara fuerte para sostener la unidad de la coalición, evitando que los candidatos del PRO vayan por separado. El larretismo, en cambio, no quiere dejar solos a los propios.

Mauricio Macri presiona en la cuenta regresiva por la definición porteña: el duelo que asoma por la Ciudad



Vidal revela por qué no compite por la Provincia y cuestiona las internas: "La política se convirtió en un circo"



Lo concreto es que la presidenta del PRO no participó en el encuentro, ni tampoco el vicepresidente 1º, Federico Angelini, y la vicepresidenta 2º, Laura Rodríguez Machado, ni dos de los vocales del partido que responden al bullrichismo.

Aseguran que el encuentro fue convocado por un mensaje a través de whatsapp que mandó el secretario general del PRO, Eduardo Machiavelli, con media hora de anticipación, a las 19.30, "en un chat que no es oficial". Aseguran que Bullrich, Angelini, Rodríguez Machado y dos vocales "ni se enteraron".

En efecto, la titular del PRO estaba de gira proselitista en Córdoba y no pudo pensar una estrategia para la sorprendente ofensiva larretista sobre el territorio partidario. Cerca del Jefe de Gobierno evitaron dar detalles, pero claramente buscaron producir decisiones de hecho dentro de los exigentes cronogramas electorales con el aval de los jefes distritales del partido, que mayoritariamente le responden.

No desconocen, incluso, que el bullrichismo podría acudir a la justicia electoral. Prefieren hacer jugar a sus candidatos, Inés Liendo en Salta y Tito Stefani en Tierra del Fuego, antes que darle la razón a la exministra de Seguridad y sus operadores en el PRO, expuestos a la dura batalla interna que le está dando el larretismo ante cada movimiento. Argumentan que bajo esas duras posiciones lograron acuerdos en Tucumán, Córdoba y San Luis.



Mientras que en el bullrichismo explican que lo más importante que se debe garantizar es la unidad de Juntos por el Cambio, sus contrincantes en la interna piensan distinto. "Las intervenciones las resolvió Patricia a sola firma, cuando el único organismo del partido que puede decretar una intervención o cambiar interventores es el propio Consejo Federal, una función que no es delegable", aseguran en Uspallata.





¿Un PRO parecido al PJ?

Estos modos son inéditos en el PRO, un partido que se movió entre algodones durante las disputas de poder, imponiendo decisiones que difícilmente trascendían porque la conducción era vertical y nadie la discutía.

"El PRO es un partido de poder y es lo que busca", interpretó una diputada de la Coalición Cívica en diálogo con El Cronista. "Si actúan como el PJ en tiempos de Herminio Iglesias vs Antonio Cafiero no me asombra", agregó, entre divertida y preocupada.

Lo curioso es que Machiavelli activó el encuentro por zoom solo cuando Rodríguez Larreta obtuvo de parte de Mauricio Macri su neutralidad en estas disputas ("Hagan lo que quieran, fue lo que dijo"). La información no pudo ser confirmada por el equipo del exPresidente, pero en Uspallata aseguran que "no hubieran actuado tan fuerte sin el aval de Mauricio"

Como sea, el PRO está viviendo un tiempo álgido, enmarcado en la durísima competencia entre Rodríguez Larreta y Bullrich por la candidatura presidencial, a la que también se sumó, aunque con otro tono, María Eugenia Vidal.

Lo hacen convencidos de que el próximo turno será para el que gane las elecciones PASO. ¿Y si Juntos por el Cambio pierde las generales? ¿Habrá, como en 1983, un mariscal de la derrota?