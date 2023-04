Apenas cinco provincias no desdoblaron sus elecciones de la nacional: cuáles son y por qué

En un año de elecciones con un panorama incierto a nivel nacional, la gran mayoría de las provincias optaron por desdoblar las fechas de sus elecciones locales, con el objetivo de no quedar "pegados" con la inestabilidad nacional y que sus resultados electorales dependan más directamente de sus gestiones y la situación política de sus distritos.

Cristina Kirchner se reunió con Axel Kicillof en el Senado, tras la renuncia de Alberto Fernández



De hecho, sin contar Corrientes y Santiago del Estero, que no eligen gobernador este año, todos los distritos del país excepto cinco optaron por separar la fecha sus comicios. ¿Cuáles no lo hicieron? La Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz y Chubut.

Sin embargo, todos los casos tienen sus particularidades, y en algunos más que una decisión de mantener las elecciones juntas hay una falta de definición que se podría definir como ambigüedad estratégica.

Provincia de Buenos Aires

En la provincia más populosa del país se elegirán gobernador, vicegobernador, intendentes, concejales, senadores provinciales y diputados provinciales.

Es un caso particular, ya que si bien el gobernador Axel Kicillof llamó a las PASO en la misma fecha que se desarrollarán las primarias nacionales, por el momento no definió el día de las generales, dejando abierta la posibilidad de hacerlas junto a la nacional o moverlas a otra jornada.

El único límite temporal para definirse es el estipulado en el artículo 114 de la Ley Electoral provincial 5109, que establece que la convocatoria a elecciones "deberá realizarse con no menos de 90 días de anticipación".

Desde el Gobierno nacional estiman necesario que la Provincia vote junto a Nación, ya que cuentan con esa tracción para obtener un mejor resultado en los comicios. Desde la Provincia muchos argumentan lo contrario, es decir, que se necesita desdoblar justamente porque la mala situación del gobierno nacional puede llegar a hundir electoralmente a Kicillof y hacerlo perder las elecciones, que se definen por mayoría simple y sin segunda vuelta.

Por otro lado, se argumenta que Kicillof estaría utilizando la fecha de los comicios como una ficha en una estrategia mayor: ofrecería las elecciones simultaneas a cambio de que Alberto Fernández desistiera de su candidatura y abriera las posibilidades a un postulante más afín al gobernador. Con el anuncio del presidente de que no buscará la reelección, solo queda esperar y ver si finalmente el gobernador define la fecha de los comicios.

Ciudad de Buenos Aires

En la capital se eligen jefe y vicejefe de gobierno, legisladores, y miembros de las Juntas Comunales. La situación electoral, sin embargo, es inédita: se llevará a cabo la elección nacional y local el mismo día, pero en instancias distintas. Los votantes porteños tendrán que acudir y votar en dos urnas: una, con boleta sábana de papel para los cargos nacionales y otra, con boleta única electrónica para los cargos locales.

Esta situación se dio por la decisión del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que al hacerla pública encendió la interna de Juntos por el Cambio, con la oposición de figuras del PRO como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, y apoyo de miembros de la UCR como Martín Lousteau, Gerardo Morales y Maximiliano Abad.

Desde el PRO temen que el formato de voto pueda perjudicar a quien sea el candidato de su partido para gobernar la ciudad, y beneficie a otros postulantes de la coalición como Lousteau. Muchos dentro de la agrupación política que gobierna el distrito desde 2007 consideran que la pérdida de la administración de su casa matriz podría traer consecuencias graves para la unidad partidaria.

Catamarca

En la provincia gobernada por Raúl Jalil, se elegirán gobernador y vicegobernador, senadores provinciales y diputados provinciales. Para los comicios de los puestos legislativos, la Constitución provincial establece en el artículo 91 que "si hubiera elecciones nacionales, se realizarán simultáneamente", es decir que se debe votar al mismo tiempo que Nación.

Mientras esto es obligatorio para los cargos legislativos, para los cargos ejecutivos y municipales la carta magna solo establece que "podrán ser simultáneas con las nacionales", pero no es imperativo. Sin embargo, desde el gobierno de la provincia se decidió hacer todo al mismo tiempo, para evitar separar las elecciones provinciales en dos.

Santa Cruz

En la provincia originaria de la familia Kirchner se debe elegir gobernador, vice y legisladores provinciales, y a nivel nacional también se votan diputados y senadores. Se decidió no llevar a cabo las PASO y todavía no se realizó el llamado a elecciones, pero por el momento todo indica que la gobernadora Alicia Kirchner llamará a los comicios el mismo día que los nacionales.

Aunque falten detalles del cómo y cuándo, Juntos por el Cambio ya está definiendo precandidaturas, entre ellas la del periodista Mario Markic, histórico conductor de "En el camino", el programa de viajes transmitido en canal TN. El nacido en Río Gallegos confirmó su postulación a gobernador y recibió el apoyo de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, entre otros referentes de la coalición.

Chubut

En la provincia austral tampoco se llevarán a cabo PASO, pero las elecciones provinciales, donde se elegirán gobernador, vice y legisladores provinciales, se llevarán a cabo junto a las nacionales, donde también votarán diputados. Aunque todavía no se realizó el llamado a los comicios, el gobernador Mariano Arcioni expresó su intención de que se realicen en simultaneo con las nacionales.

Sin embargo, Juan Pablo Luque y el vicegobernador Ricardo Sastre, dos potenciales candidatos del peronismo a la gobernación, expresaron su deseo de mover la fecha de las elecciones como ya lo han hecho la mayoría de las provincias.

"Se lo he pedido al gobernador en varias oportunidades, Chubut necesita discutir un proyecto de provincia para que no pase lo que pasó en Trelew", comentó Luque en diálogo con una radio de la capital provincial, haciendo referencia a las elecciones municipales del 16 de abril donde el peronismo perdió por primera vez en 20 años. Por el momento, no hubo una respuesta pública del ejecutivo.