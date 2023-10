Elecciones 2023: a quién votarán los argentinos y cuál es la ventana que se abre para llegar al ballottage

En un escenario marcado por las dificultades que atraviesa la economía y la paridad de fuerzas que muestran los tres principales candidatos presidenciales, la mayoría de los argentinos tiene resuelto a quién dará su respaldo en las elecciones para que conduzca el país en los próximos cuatro años y solo un pequeño grupo mantiene la puerta abierta para que Javier Milei, Sergio Massa o Patricia Bullrich consigan los votos extra que les permitan mantener la ilusión de sentarse en el sillón de Rivadavia.

Así lo revela el Monitor del Humor Político y Social, que D'Alessio Irol/Berensztein elabora de manera exclusiva para El Cronista. El estudio, realizado en septiembre de manera online, muestra una leve mejoría en la percepción económica y en la imagen de gestión de Gobierno asentada en la consolidación del voto oficialista de las elecciones primarias.

Pero, fundamentalmente, refleja que nueve de cada diez electores ya decidió a quién votará en las presidenciales y que la posibilidad para los candidatos de mejorar los números obtenidos en las PASO radica, básicamente, en convencer al 30% de quienes no acudieron a las urnas en agosto, así como en cambiar la opinión de un 12% de quienes sí lo hicieron pero todavía no resolvieron si ahora ratificarán aquella decisión electoral, dato no menor ante la escasa diferencia observada en los resultados de esos comicios.

Los votos que definirán la elección

Y es que el sondeo arrojó que el 88% de los 1192 adultos relevados en todo el país aseguró tener resuelto a qué candidato presidencial elegirá el próximo 22 de octubre. Y que las mayores dudas radican en quienes no votaron por ninguna de las tres principales fuerzas, ya que uno de cada tres de ellos no decidieron aún por quien se inclinarán en esta ocasión. Un guarismo que baja al 11% en el caso de los consultados que habían elegido a La Libertad Avanza en las primarias y a un 10% entre los que habían escogido a Juntos por el Cambio. Pero que apenas alcanza al 4% del votante de Unión por la Patria (UxP) , que muestra una mayor consolidación del voto.

"Los datos reflejan que hasta el momento los candidatos se han dedicado más a retener lo obtenido que a ampliar su base", señala el consultor Eduardo D'Alessio, quien hace hincapié en lo observado en el primer debate presidencial, desarrollado el domingo pasado.

"Seguramente, el próximo debate estará destinado a incrementar la base de votantes, dado que ninguno de los tres postulantes presidenciales ha logrado hasta el momento la diferenciación suficiente como para asegurarse un puesto en el resultado final", agregó

La situación económica

El sondeo dio cuenta también de una mejora de la percepción de la situación económica que, aunque se mantiene en un nivel muy bajo (apenas uno de cada cinco encuestados la considera buena), trepó ocho puntos el último mes gracias a la visión positiva del elector oficialista y en coincidencia con los anuncios de bonos y alivios fiscales formulados por Massa.

Entre los votantes de UxP, un 56% percibe una mejoría respecto de la situación vivida hace un año atrás, cuando el mes pasado ese registro había alcanzado a solo 35%. Además, tres de cada cuatro proyectan que en doce meses habrá una evolución favorable. Un cambio de humor que, al menos, le permitió al Gobierno crecer once puntos en la evaluación de la gestión entre sus electores, hasta llegar a la aprobación de un 64% de ellos.

Pero fuera del universo oficialista, la visión actual y la proyección de la economía es negativa. La inflación continúa siendo la principal preocupación para los entrevistados (91%), seguida por la incertidumbre económica (este mes bajó 5 puntos hasta el 73%) y la inseguridad (73%).

Aún sin impacto del caso de la numeróloga del Banco Nación y el escándalo que terminó con la salida de Martín Insaurralde del gabinete bonaerense, entre otros, la impunidad de los actos de corrupción kirchnerista aparece entre los principales temores del votante opositor, mientras que el mismo punto para lo ocurrido en la gestión macrista surge también entre las mayores preocupaciones del elector oficialista.