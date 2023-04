Elección en Río Negro y Neuquén: por qué los candidatos nacionales ni aparecieron en las campañas

Los candidatos de Neuquén y Río Negro cerraron sus respectivas campañas con promesas de hacer de sus provincias un lugar mejor en el arranque de las elecciones 2023. Los que están posicionados no tienen pertenencia nacional, aunque estratégicamente suelen entablar buenos vínculos con el gobierno de turno. No les conviene en este momento con el anuncio de 7.7 de inflación que golpea también los bolsillos de la Patagonia norte.

En Casa Rosada no podrán atribuirse ningún triunfo, ni siquiera si Alberto Weretilneck gana con sus tres listas colectoras donde abreva su espacio. El senador nacional cumuló a Juntos Somos Río Negro, al PJ a impulso del camporista Martín Doñate y además a la UCR. En el plano nacional tampoco Juntos por el Cambio será ganador. Cualquier fuerza podrá atribuirse parcialmente algunos resultados, pero interpretados a conveniencia de cada sector.

En Neuquén el mapa es similar, los dos dirigentes con chances de ganar, Marcos Koopman (MPN) y Rolando Figueroa (Comunidad) comparten origen y la misma pelea: la provincialización de un discurso y el desafío de cómo erigirse como el mejor defensor de las necesidades y recursos locales. "Rolo" sumó al Movimiento Evita y a varios dirigentes peronistas pero también al PRO entre sus nueve colectoras.

Hubo poquísimas excepciones: Elisa Carrió con su generosa gira por Viedma, San Antonio Este, Bariloche y San Martín de los Andes; Ernesto Sanz, que reapareció en Cipolletti; y Javier Milei a la distancia. No hubo la última semana otros referentes nacionales. El único precandidato presidencial -no lanzado- fue el ministro del Interior. Eduardo ‘Wado' de Pedro el mes pasado acompañó a Ramón Rioseco (Frente de Todos) en Neuquén y esta semana viajó a Bariloche, con un fuerte mensaje que desconoció por completo a Silvia Horne (se presenta con apoyo de los hermanos Martín y María Emilia Soria) como candidata K.

Muchas gracias @SanzErnesto por tu visita a Bariloche y por el apoyo de cara al gran cambio que se avecina. pic.twitter.com/RNDUBk810Z — Aníbal Tortoriello (@ATortorielloOk) April 11, 2023

No estuvieron ni Patricia Bullrich, ni Horacio Rodríguez Larreta, ni María Eugenia Vidal, todos enfrascados en su pelea porteña e impedidos de un desembarco en dos distritos donde se quebró Juntos por el Cambio. En el oficialismo además aún no hay ni precandidatos, salvo Daniel Scioli que se ocupó de mostrarse en Quilmes con la camporista Mayra Mendoza. El Presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, no dejó pasar el faltazo generalizado en su espacio opositor con un fuerte planteo público; "Hay que poner el cuerpo, dejar de especular".

Acompañar a nuestros candidatos y equipos en las distintas provincias es un deber ético y moral inexcusable.



Muchos de ellos se enfrentan al kirchnerismo y a feudos provinciales. Hay que poner el cuerpo, dejar de especular y estar en los momentos difíciles, no solo para los... — maxi ferraro (@Maxiferraro) April 12, 2023

Por qué los presidenciables no viajaron

La respuesta es simple. En ninguna de las dos provincias que abren el calendario electoral para renovar gobernadores quisieron correr riesgos con la nacionalización del mensaje. Sea para esquivar una derrota o porque los candidatos que pican en punta no los representan o porque las coaliciones acá se rompen y toman versiones locales diferentes, increíbles miradas desde cualquiera de los márgenes de la grieta. Sí ayuda responsabilizar a Nación de gran parte de los males que los aquejan.

Tampoco les conviene a los candidatos con reales chances de ganar posar con figuras nacionales. Apenas Mauricio Macri tuvo un sobrevuelo en Semana Santa, en el marco de un viaje familiar y acotado a su lista colectora de diputados provinciales que acordó con Rolando Figueroa. Su ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich visitó a Aníbal Tortoriello, el candidato de Cambia en Río Negro.

De todos modos ningún candidato a gobernador es de Macri. Como ninguno tiene línea directa con Alberto Fernández, en ninguna de las dos provincias. Las conversaciones, para la convivencia futura, se dan por detrás y por lo bajo.

Desafíos de los candidatos

El gran desafío de los candidatos fue cómo despegar de los problemas nacionales y sostener la esperanza de sus votantes. Las preocupaciones que el electorado expresa tienen que ver con la macroeconomía y con el contexto local. En la última semana hubo cortes de puentes entre Río Negro y Neuquén, por ejemplo en reclamo de ayuda para la empresa Pollolín que tuvo que sacrificar 640.000 pollitos por la Gripe Aviar y para pagar sueldos la gestión de la rionegrina Arabela Carreras acaba de comprometerse a aportar $ 50.000.000. Sigue el paro de docentes rionegrinos y hubo una inusual protesta de policías, entre otras protestas diarias.

Varias de las demandas locales interpelan a sus dirigentes. Otras tienen terminal en las decisiones que se toman en Buenos Aires, situación aprovechada en los discursos de la mayoría de los candidatos que pidieron a los ciudadanos que no voten según los deseos de dirigentes "porteños".

"Wado" de Pedro, Martín Doñate y los candidatos de Nos Une Río Negro (colectora de Weretilnec)

Inseguridad y pobreza

Según un estudio de Zubán Córdoba realizado en el inicio de campaña, la inseguridad (20.9%), el desempleo (18,1%), la pobreza (15.2%) y la falta de viviendas (10.6%) encabezan la lista de problemas en Río Negro. La categoría "otros", que engobla salud, educación, salarios y obras, suma 30%.

Visto desde la percepción personal, las respuestas fueron parecidas pero no iguales. El 17.4% respondió inseguridad; el 13.4% dijo salarios; el 12.3% desempleo y el 9.2% pobreza, categorías seguidas de cerca por salud, viviendas y educación.

En Neuquén, provincia donde impacta fuertemente la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta, hubo sondeos en los que más del 80% (exactamente el 81.8%) se mostró de acuerdo con una frase que usaron los candidatos no oficialistas en la campaña. "Neuquén es una provincia rica con gente pobre".

El debate por el dólar petrolero que pidió el gobernador Omar Gutiérrez (MPN), el futuro de Vaca Muerta y las regalías y administración de las hidroeléctricas fue en esa línea de priorización de una agenda local.

La orfandad nacional, que otras veces se discutió como una desconexión para obtener acompañamiento, en este turno electoral 2023 fue reivindicada casi como un atributo positivo.