Este viernes 21 se pone en marcha el anteúltimo fin de semana largo del año , que se extenderá hasta el lunes 24 inclusive, y muchas familias ya activan viajes cortos para anticiparse a las vacaciones de verano. En ese contexto, gana terreno una escapada accesible y natural a solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires: un destino con laguna, camping, asadores, spa y actividades al aire libre, recomendado para descansar.

Se trata de la Laguna de Monte, en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, uno de los destinos más sugeridos para quienes buscan aire libre y descanso en familia sin alejarse demasiado. El lugar se posiciona como una alternativa económica y práctica para aprovechar el finde XL.

Laguna de Monte: cómo llegar y cuánto cuesta ir

El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires cuesta $ 12.000 en micro desde Retiro y tiene una duración de dos horas. También hay servicios de combis que conectan con el destino, una opción elegida por quienes prefieren traslados directos.

La laguna está próxima al centro de la localidad de Monte, lo que la convierte en un lugar práctico y accesible, con servicios cerca y buena infraestructura para el turismo. Además, forma parte de un sistema de lagunas único en la provincia que integra el conjunto de humedales conocido como “Lagunas Encadenadas de Monte”, un corredor hídrico formado por lagunas y arroyos interconectados que desembocan en el Río Salado.

Este espejo de agua es uno de los puntos naturales más emblemáticos de la región: tiene 686 hectáreas de superficie y 2,30 metros de profundidad máxima, y se destaca por su combinación de fauna, pesca y naturaleza en estado puro. La diversidad biológica convierte a Monte en un destino ideal para quienes aman la vida al aire libre.

Entre las especies de peces se encuentran pejerrey, carpa, tararira, dientudo, bagre y mojarra, lo que hace del lugar un punto elegido para la pesca deportiva. A esto se suma la posibilidad de realizar avistaje de aves.

Qué actividades se pueden hacer en Laguna de Monte

Las actividades que se pueden realizar durante el fin de semana largo son variadas y orientadas al descanso y al contacto con la naturaleza. Entre las opciones se destacan :

Recorrer el paseo costero, que rodea la laguna y cuenta con 10 kilómetros para caminar , correr o andar en bicicleta.

Disfrutar del camping frente al agua, con espacios preparados para pasar el día o quedarse a dormir.

Aprovechar los sectores habilitados con sombra, baños y acceso directo a la laguna, ideales para organizar un día entero de aire libre.

Fuente: Shutterstock Ryzhkov Oleksandr

Practicar kayak, una de las actividades más buscadas para recorrer el espejo de agua desde otra perspectiva.

También se pueden usar los asadores para preparar un almuerzo al aire libre, una opción muy elegida por grupos familiares o de amigos que buscan pasar el día en modo tranquilo. Mientras tanto, el mate y las charlas se trasladan a los paradores con reposeras que tienen algunos hoteles cercanos, que además ofrecen servicios extra para los visitantes.

La propuesta se completa con los spa de los hoteles de la zona, que cuentan con circuitos de bienestar pensados para un descanso total. Para vecinos y visitantes, la Laguna de Monte se consolida como un punto de encuentro por excelencia, con la ventaja de estar a pocas horas de la Ciudad y con un costo de traslado que se mantiene en un rango accesible para muchos bolsillos.