El Gobierno de Colombia confirmó que el próximo viernes 17 de abril será día cívico para las entidades del orden nacional, una decisión que suspende actividades laborales y atención al público en buena parte de la administración central. En la práctica, miles de empleados públicos tendrán un descanso adicional que se sumará al sábado y domingo, configurando un nuevo fin de semana largo para el sector estatal. Aunque la fecha no hace parte del calendario oficial de festivos, sí se considera día no hábil para las instituciones cobijadas por la medida. Esto implica ajustes en trámites, plazos administrativos y también cambios en el calendario tributario para contribuyentes que tienen vencimientos en esa jornada. La disposición está respaldada por el Decreto 500 de 2024, que estableció que el tercer viernes de abril de cada año será declarado como día cívico nacional. Para 2026, la fecha corresponde al 17 de abril, día en el que ministerios, departamentos administrativos y otras dependencias del Ejecutivo suspenderán su operación habitual. El Día Cívico de la Paz con la Naturaleza se celebrará el viernes 17 de abril de 2026. Durante esa jornada, las entidades del orden nacional no prestarán atención al público y sus funcionarios no tendrán actividades laborales. La medida aplica principalmente para ministerios, superintendencias, departamentos administrativos y demás organismos del Ejecutivo. En términos administrativos, el día se considera no hábil, lo que significa que muchos procesos del Estado quedarán en pausa hasta el siguiente día laboral. Sin embargo, los servicios esenciales seguirán funcionando con normalidad. Esto incluye sectores como salud, seguridad, atención de emergencias, movilidad y transporte público, que no pueden detener su operación. No. El 17 de abril no es un festivo nacional, sino un día cívico decretado por el Gobierno. Esto significa que la medida aplica principalmente para funcionarios del sector público del orden nacional. El sector privado no está obligado a suspender labores, aunque algunas empresas podrían adoptar la jornada de manera voluntaria. Además, alcaldías y gobernaciones tienen la facultad de decidir si se suman o no al día cívico en sus territorios. En la práctica, esto genera un descanso extendido para empleados públicos, mientras que el funcionamiento del comercio y la actividad económica privada continuará con normalidad. La jornada fue creada con el objetivo de promover la reflexión sobre el cuidado ambiental y la protección de los recursos naturales del país. La iniciativa busca incentivar actividades pedagógicas, espacios de conversación y acciones relacionadas con la sostenibilidad. El Gobierno planteó esta fecha como una oportunidad para fortalecer la conciencia sobre el agua, los bosques y la biodiversidad. También pretende impulsar iniciativas institucionales orientadas a la protección de los ecosistemas. Este enfoque ambiental es el que da nombre al Día Cívico de la Paz con la Naturaleza, que desde 2024 se repite cada tercer viernes de abril. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que la jornada también tendrá efectos en el calendario tributario de 2026. Al tratarse de un día no hábil para entidades públicas, los vencimientos que coincidan con esa fecha se trasladarán automáticamente. En este caso, las obligaciones que debían cumplirse el viernes 17 de abril pasarán al lunes 20 de abril de 2026. Este ajuste también puede generar un corrimiento en cadena para algunos plazos posteriores. La recomendación para contribuyentes y empresas es revisar el calendario actualizado para evitar sanciones o retrasos en los pagos.