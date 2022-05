El 'suplicio' del Kun Agüero, quien pidió dolarizar la economía del país: "¿El peso adónde lo llevás?"

El futbolista argentino, Sergio Kun Agüero, tuvo que abandonar las canchas hace unos meses por un problema de salud. Sin embargo, sigue más activo que nunca a través de diferentes plataformas de streaming.

Casi todos los meses se acomoda en su silla, prende una cámara, comienza a hablar e interactúa con todos sus fanáticos que le responden a través de un chat.

Esta semana revolucionó las redes sociales al hablar sobre la economía argentina y su explicación sobre cuál sería la solución para que el país deje de fracasar.

Lo más llamativo fue que dio su punto de vista en medio de una transmisión en vivo junto a Maxi Rodríguez (ex jugador de fútbol argentino) donde estaban hablando sobre el partido entre el Villarreal y Liverpool por la Champions League.

EL ANÁLISIS DE SERGIO AGüERO SOBRE EL PAÍS

Es importante destacar que no es la primera vez que el ex jugador opina sobre lo que está pasando a nivel socio-político en Argentina o sobre situaciones puntuales de la actualidad.

En marzo explicó con claridad el verdadero motivo por el cual no volvió al país una vez que dejó la pelota.

"No voy a vivir a Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo . Yo tengo a mis amigos y a todo el mundo pero la gente se está yendo a vivir a barrios cerrados", señaló.

Pero esta vez habló sobre la moneda y comenzó su relato contando que para él "estamos muy jodidos" y que lo que podría llegar a arreglar un poco las cosas es dejando los pesos argentinos a un lado y dolarizar la economía.

"Dólares. Yo, no sé, tengo que ver, no sé la gente. Yo diría, el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares... Si el dólar lo necesitamos para todos lados. El peso adónde lo llevás. A ningún lado", dijo Agüero en medio de la transmisión.

Además, añadió el ejemplo de España cuando llevaron a cabo el cambio de las pesetas al euro.

Luego continuaron con el vivo y añadieron incontables anécdotas que vivieron juntos y por separado en los diferentes clubes de fútbol en los que estuvieron (un clásico del Kun).