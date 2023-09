El sorpresivo elogio de Claudio Zuchovicki a un candidato presidencial: "Me saco el sombrero"

A menos de un mes para las elecciones generales, y en medio de un escenario económico en el que reina la incertidumbre, Claudio Zuchovicki analizó el panorama considerando a los candidatos más votados.

Teniendo en cuenta los posibles escenarios, de acuerdo con los tres postulantes a la Presidencia que más votos recibieron en las PASO, consideró con qué podría encontrarse cada uno y elogió a un líder político en particular. "Me saco el sombrero", dijo en referencia a Javier Milei y en lo que logró en materia electoral.

El elogio de Zuchovicki a Javier Milei

El análisis de Claudio Zuchovicki.

En una entrevista con LN+, Zuchovicki aseguró que el panorama económico actual es de total incertidumbre.

"Lo incierto es peor que lo malo. El no saber qué va a pasar. Y estamos totalmente inciertos", definió. "La transición es un período muy incierto. El quién va a ganar, porque no es que está cantado", aseguró en relación con las elecciones.

En este sentido, Zuchovicki analizó cuál sería el panorama en cada caso, según su parecer. En referencia al actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue contundente. "En el corto plazo arranca perdiendo 2 a 0, porque hoy es gestión completa. El 66% de la gente eligió shock, rápido, no votó gradualismo. Hay una sociedad que prefiere cambiar", indicó.

"Va a tener que convalidar su poder de origen dentro de un espacio en donde muchos piensan muy distinto y toman protagonismo", agregó.

En esta misma línea, Zuchovicki deslizó un sorpresivo elogio al candidato de La Libertad Avanza. "Habré discutido cinco veces con él y las cinco tuvo razón", dijo sobre Milei. "Lo considero muy inteligente, con ideas muy claras. ¿Pero la gente lo vota porque sabe lo que quiere? ¿O porque quiere romper todo?", se preguntó.

A su vez, el analista económico-financiero eligió rescatar las discusiones que el libertario puso sobre la mesa en estos meses de campaña. "Qué batalla cultural dio, me saco el sombrero. Se instaló en los programas, fue convenciendo gente", expresó.

Por último, sobre un eventual triunfo de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, consideró que "tiene internas muy complicadas" en la coalición. "¿Va a poder hacer lo que dice? Yo soy de los que se equivocó, y asumo mi error, sobre lo que pensaba que iba a pasar en el 2015, 2016", opinó sobre el gobierno de Mauricio Macri.

"Me encanta el equipo que puede llegar a armar, pero otra vez, soy de los que se equivocó en 2016. La tiene menos complicada porque tanto la línea de Javier (Milei), como la de ella, van por el mismo lado. Discuten detalles de velocidad y de forma" , sostuvo el economista.

De todas maneras, estableció un paralelismo entre los tres candidatos. "Los tres son relativamente pro mercado, porque no les queda otra. Muchas veces uno hace lo que puede con lo que tiene. Argentina está quebrada, el privado no. Entonces, para resurgir, necesito al privado", señaló.

Qué dijo Zuchovicki sobre la inflación

En otro plano de la entrevista, consultado acerca de la inflación y sobre la depreciación de la moneda, Zuchovicki fue contundente. "Hay varias causas, pero el 90% es emisión monetaria. Si yo emito más de lo que entra, no hay tu tía", dijo.

Con respecto a una posible situación de hiperinflación, indicó que "semánticamente" el concepto no aplica a la situación actual, principalmente por la recesión, según aclaró.

"En hiper no estamos porque estás en una recesión grande, pero el peso no vale. No existe como moneda en términos de refugio. Además, el dólar no vale $ 350. En algún momento van a tener que unificar. Ya no existe este valor del dólar oficial", remarcó.