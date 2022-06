El silencio del kirchnerismo, a la espera del discurso de Cristina

"El problema va a ser la clase media", lamentó un dirigente que sin embargo se excusó de emitir opinión respecto a las nuevas medidas de Economía y especialmente sobre la segmentación de las tarifas. El kirchnerismo, por ahora, no opina. Y los que hablan, apenas derivan las consultas al equipo de Martín Guzmán y su hombre de confianza, Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Energético a cargo del registro de consumidores.

"No me gusta" reaccionó un legislador consultado que consideró que tres canastas básicas es un número bajo como límite cuando se acaban de tomar otras medidas que apuntaban a recuperar el poder adquisitivo de los asalariados. De todos modos hizo el comentario a modo personal y no de su espacio político y consideró importante analizar la magnitud del impacto, es decir a cuántos argentinos, de qué modo y de qué nivel salarial termina impactando. Con distintas excusas y a diferencia de otros anuncios, referentes del Frente de Todos alineados tanto con la vicepresidenta Cristina Kirchner como en La Cámpora con su hijo Máximo Kirchner prefirieron no hacer comentarios que evidencien divisiones o malestar.

Ya hubo treguas en este sentido y a pesar de que nunca estuvieron conformes con el trabajo de Guzmán. La última pausa ocurrió después del discurso de la Vicepresidenta en Chaco donde al recibir el Doctorado Honoris Causa reclamó que no se estaban cumpliendo las promesas electorales y que por primera vez en un gobierno peronista los trabajadores formales no llegan a fin de mes. Subrayó su "frustración" por no cumplir con los votantes.

Ella misma rompió la tregua con otro discurso, en el aniversario de YPF, que terminó con la intempestiva salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo y varias denuncias en Tribunales.

Este jueves, después de la conferencia de la portavoz Gabriela Cerrutti no hubo tuits de ninguno de los funcionarios, diputados, senadores y dirigentes que han manifestado su disconformidad con el plan de segmentación del ministro de Economía.

Otra vez delegaron en el área de Hacienda la defensa de un plan que no comparten. El silencio incrementa aún más la expectativa respecto al discurso de Cristina Kirchner el lunes a las 16 en el Parque de la Estación de Avellaneda.

REAPARICIÓN

El acto del que participará la Vicepresidenta fue organizado por Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional kirchnerista que no apoyó el acuerdo con el FMI y además tuvo duras expresiones sobre la gestión económica del país. En el cierre estará además de CFK el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

El lunes la Central de Trabajadores de Argentina realizará el plenario de delegados con el lema: "20 de junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria".

Un sector del Frente de Todos teme un fuerte impacto entre el electorado de clase media



Se descuenta que, como en el plenario de sindicalistas del Partido Justicialista de Buenos Aires, que convocó tiempo atrás Máximo Kirchner, habrá críticas a la situación económica, la inflación y la consecuente caída del poder adquisitivo, más allá de la reapertura de paritarias y las medidas de alivio fiscal tomadas en los últimos tiempos y las que se debaten en el Congreso de la Nación.

El cierre estará a cargo de Cristina Kirchner, Yasky y Ferraresi, como en 2019 lo clausuró el presidente Alberto Fernández junto a Máximo Kirchner, Héctor Daer y Pablo Moyano.

En el año 2020 el cierre del plenario estuvo a cargo del gobernador Axel Kicillof, ex ministro de Economía y asesor permanente de la Vicepresidenta a quien visita por lo menos una vez por semana y conversa a diario sobre la situación social. Este jueves tampoco él opinó.

Los dirigentes kirchneristas resistieron una segmentación que consideran un ajuste planificado para cumplir con las metas del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El ministro Guzmán había descripto este sistema de subsidios energéticos como "pro-ricos", en la misma línea que ahora la renta inesperada.

Sin embargo un sector del Frente de Todos teme un fuerte impacto entre el electorado de clase media, justamente el mismo sector que sería beneficiado próximamente cuando el Senado sancione la ley conocida como "alivio" fiscal para subir los montos de facturación de las distintas categorías del Monotributo y también en Autónomos con suba del mínimo no imponible para equiparar el tributo a las Ganancias con lo que pagan los trabajadores en relación de dependencia.