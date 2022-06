La segmentación de subsidios ya arranca en junio y toda la clase media tendrá que registrarse para seguir recibiéndolos

Después de más de un año de trabajo, el Gobierno finalmente decretó el inicio de la segmentación de las tarifas de la energía (luz y gas), por la que se les quitarán por completo los subsidios al 10% de usuarios con mayor poder adquisitivo, de manera gradual hasta fin de año.

El ahorro fiscal en un principio será de $ 15.000 millones o el equivalente a un 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB) anual e irá en ascenso a partir de 2023.



Pero uno de los datos sobresalientes es la creación de un Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), al que todos los usuarios del país -con la excepción de los que cuentan con tarifa social- deberán entrar para demostrarle al Estado Nacional que consideran necesario que se les mantengan los subsidios .

"La campaña de comunicación será muy clara. Quien no necesite subsidio no se registrará para pedirlo. La reglamentación va a establecer cómo se comunica el incremento en tercios. Quien reclame no perderá el subsidio mientras lo tramita. Esperamos que ese trámite sea muy rápido", comentan en los despachos oficiales.

Segmentación de subsidios a tarifas de energía

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 332/2022 se puso en marcha el nuevo régimen que divide a los usuarios en 3 niveles, tal lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El primero incluye a unos 920.000 titulares del servicio de energía eléctrica y 760.000 de gas natural en todo el país-. Allí estarán los usuarios de mayores ingresos, que perciben más del equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) de una familia tipo: unos $ 333.410 mensuales en abril. Otros criterios son la titularidad de 3 o más automóviles con una antigüedad menor a 5 años, de 3 o más inmuebles, de 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo o de "activos societarios que exterioricen capacidad económica plena".

Este grupo ya empezará a pagar con incrementos más altos aún que el resto las facturas de la energía por sus consumos a partir de este mismo mes.

Según explicaron fuentes oficiales, serían entre $ 1000 y $ 1500 mensuales extra para quienes tengan un consumo promedio, que en electricidad es de 300 kilovatios-hora (kWh) por mes.

La eliminación de los subsidios será gradual cada 2 meses, por lo que en agosto y septiembre estos usuarios abonarán más, mientras que hacia los últimos meses de 2022 no recibirán más ayuda del Estado para las boletas de luz y gas.

"La implementación se llevará adelante con un formato a demanda por medio de una declaración jurada de conformación de hogar". Se creará la figura del "usuario" a los fines de facilitar la solicitud de aquellos hogares inquilinos o residentes que no tengan la titularidad del servicio.

El formulario digital será reforzado con la atención presencial de las distribuidoras y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Mediante la metodología establecida se evaluará la capacidad de pago del hogar a partir de sus condiciones socioeconómicas verificables. "De esta forma, se busca mejorar la asignación de los subsidios en términos distributivos", comunicó el Ministerio de Economía.

El ministro Martín Guzmán había señalado que el actual esquema es "pro-ricos". En su carta de renuncia, el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, indicó que le daba "vergüenza como peronista" seguir dándoles recursos a quienes "no los necesitan ni los valoran".