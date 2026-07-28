En esta noticia México, experto en bebidas

Los mexicanos somos especialistas en producir y vender bebidas alcohólicas de alta calidad y preferencia mundial, y el tequila es tal vez el producto más mexicano que se vende en el mundo, pero para la Secretaría de Economía, este producto agroindustrial mexicano todavía tiene mucho espacio para crecer.

El titular de la Secretaría de Economía encabezó el evento "Tequila y Origen: tradición que traspasa fronteras". Cortesía Secretaría de Economía.

En un evento para conmemorar el Día Nacional del Tequila, que este año cambió de fecha al 24 de julio, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que buscará impulsar la presencia de esta bebida en el mundo, con una estrategia que facilite su exportación al resto del mundo.

“Nos proponemos ir desmontando restricciones arancelarias y elevar la presencia y valor de los productos hechos en México”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

México, experto en bebidas

Los dos productos agroindustriales de mayor valor de exportación de México, están relacionados con la industria de bebidas alcohólicas, pues si bien el líder indiscutible es la cerveza, el tequila se ubica en segundo lugar, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En 2024, las exportaciones de tequila alcanzaron un valor de u$s 4,152 millones, con presencia en mercados como Estados Unidos, Japón, Canadá y otros 117 países.

Además, el tequila fue el primer producto mexicano en recibir la denominación de origen, en 1977, lo que implica que el nombre tequila solo se puede implementar en bebidas realizadas en Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas con agave azul.

Gracias a la Denominación de Origen, cada botella de tequila representa la autenticidad de su lugar de origen, el trabajo de miles de productoras y productores mexicanos y la riqueza cultural que distingue a México ante el mundo, destacó el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas.