El régimen chavista confirmó la detención del gendarme argentino: "¿Qué vino a hacer acá?"

Fuente: You tube

El número dos del régimen chavista en Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó este lunes la detención del gendarme argentino Agustín Nahuel Gallo , que había ingresado a dicho país desde Colombia para visitar a su pareja venezolana e hijas.

"¿Qué venía a hacer a Venezuela? Les hemos dado un golpe duro. Y nos amenaza la fascista Patricia Bullrich. Por Dios, declárele la guerra a los ingleses que les robaron las Malvinas ", afirmó Cabello.

Además, el ministro de Interior -sin mencionar a Gallo- agregó: "Con respecto a lo que dice la Cancillería argentina, cómo les ha dolido eso. Una persona fue detenida. Se meten en su Instagram y da la vuelta al mundo. Viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logran?".

Qué dijo Diosdado Cabello sobre el gendarme argentino en Venezuela

En su discurso, Cabello puso en duda la presencia del gendarme argentino en tierras venezolanas. "Todos ponen una fachada. Tenía su novia, su novio. ¿Usted se quiere casar? Véngase para Venezuela. ¿Quiere conseguir un novio o una novia? Véngase para Venezuela. Todos ponen esa excusa", afirmó

Incluso, el número dos del régimen chavista remarcó que "venía a cumplir una misión", pero le dieron "un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado".

No obstante, el ministro remarcó que " en Venezuela hay una justicia, hay unas autoridades, hay una soberanía, hay una independencia y la cancillería argentina tiene sus formas de ver qué hacen ".

Agustín Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela y el Gobierno argentino trabaja para lograr su liberación

Por otro lado, el Gobierno argentino exigió "de forma categórica" la liberación del suboficial de la Gendarmería, quien ingresó a Venezuela de licencia y con la intención de visitar a su esposa e hijas .

En esa misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich aseguró que Gallo "está en una base de inteligencia en Táchira".

No obstante, es necesario remarcar que Argentina y Venezuela no comparten vínculos bilaterales. "Decidieron no tener relaciones con nosotros. Se dificulta un poco la cosa. De todas maneras, a todos los detenidos en Venezuela se les garantiza sus derechos fundamentales", dijo Cabello.