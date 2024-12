El Gobierno reveló los próximos pasos por el gendarme secuestrado en Venezuela

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio nuevos detalles sobre el paradero de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme detenido por las fuerzas de Nicolás Maduro que había viajado para visitar a su pareja y a su hijo de dos años.

"Sabemos donde está. Está en una base de inteligencia en Táchira. La citaron a la madre de la novia pero ella por un tema de seguridad no se acercó", expresó en diálogo por Radio Mitre.

La funcionaria anticipó además que la Gendarmería presentó una denuncia penal por el secuestro del suboficial, señalando que no había ido como miembro de la fuerza de seguridad "sino como ciudadano argentino".

"Lo han tomado de rehén del régimen y estamos trabajando con el canciller Werthein para que cese este secuestro de este gendarme y pueda volver con su familia", indicó sobre los próximos pasos que llevará a cabo el Gobierno.

Gendarme secuestrado en Venezuela: Bullrich confirmó que la Gendarmería presentó una denuncia penal

Además, Bullrich informó que el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que encabeza Gerardo Werthein busca la ayuda de Francia para la liberación del gendarme y descartó que hasta el momento que estén ayudando Brasil y Colombia.

"Hasta ahora, el canciller no me ha informado eso. Me ha dicho que todavía no tiene colaboración de nadie. Necesitamos que un tercer país nos ayude", señaló al tiempo de remarcar que buscan que el hecho no se convierta en un ´casus belli´, la expresión en latín que significa motivo de guerra.

Bullrich sobre las acusaciones de espionaje sobre el gendarme argentino: "Es una interpretación estúpida y poco seria"

Finalmente, la ministra apuntó contra las versiones que señalan a Gallo como un supuesto espía argentino y sostuvo que se trata de "una interpretación totalmente estúpida, banal, poco seria".

"Es una persona que tiene a su hijo y a su familia allá y fue a visitarla. De ahí poder inferir que era un espía de la Argentina que manda un gendarme por un paso legal con sus credenciales de gendarme... es como una estupidez. Seríamos muy malos como inteligencia si hiciéramos eso", sentenció.

Por último, dejó una tajante advertencia contra Venezuela: "Vamos a luchar por todos los medios, este secuestro es absolutamente ilegal. No hay respeto por los derechos humanos ni libertad de las personas, vamos a defender a nuestro gendarme con todas nuestras fuerzas"