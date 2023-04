El ranking de las exportadoras que retienen u$s 3700 millones en el exterior

En un contexto presionado por la tensión cambiaria y tras anunciar restricciones al acceso a dólares para el pago de servicios en el exterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto a la Dirección General de Aduana (DGA) y técnicos de la cartera de Economía informaron al Banco Central (BCRA) cuáles son las empresas que mantienen fuera del país divisas de sus ventas al exterior.



Un documento al que accedió El Cronista, describe que el monto pendiente de liquidación ante el BCRA de empresas que operan en la Argentina asciende a u$s 3.700 millones , sin embargo, el mayor volumen se concentra en 25 firmas dedicadas a diversas actividades económicas por u$s 1543 millones.

En la cima del podio se destaca Diaz & Forti con u$s 692,5 millones por liquidar; Vicentin, con u$s 89,5 millones; ACB Alimentos Coronel Baigorria:, con u$s 76,9 millones y Extrugreen con u$s 70,9 millones.

El listado completo trascendió luego de que un fallo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, avale la suspensión del CUIT de una empresa que demoró el ingreso de divisas de sus exportaciones.

"La falta de controles eficientes respecto de las falsas empresas exportadoras llevo a un crecimiento exponencial de ´carpetas´ que simulan operaciones de exportación para dejar dólares en el exterior sin liquidar", señaló Guillermo Michel, titular de la Aduana.

El cruce se da en un contexto de fuego cruzado entre el Gobierno, que busca cuidar las limitadas reservas , y empresas que frente a la amplitud de la brecha cambiaria hacen diferencias al acceder a dólar oficial en sus operaciones de comercio internacional.

Exportadores en la mira

El relevamiento apunta también a Galileo Technologies que mantendría pendiente de liquidación unos u$s 57,7 millones; el Grupo TBA, u$s 51 millones; ART Logistics, u$s 45,1 millones y Pesquera Mar Chiquita, u$s 39,3 millones.

Según está establecido en el Texto Ordenado de Exterior y Cambios, el plazo máximo para liquidar divisas queda determinado en función de la posición arancelaria - que es la manera en la que se clasifica la mercadería que es exportada -, y se computa desde la fecha del cumplido de embarque que es otorgado por la Aduana.

De acuerdo a la información que relevaron desde el Ejecutivo, también permanecen fuera de los plazos máximos para registrar sus pagos las firmas H uachana (u$s 37,6 millones); FGF Trapani (u$s 37,5 millones); Curtiembre Arlei (u$s 37,5 millones); Argen-time (u$s 37,0 millones); P&P Expo Impo (u$s 28,8 millones); Clodomira Industrial (u$s 26,4 millones) y Refinería de Grasas Sudamericana (u$s 24,9 millones).

Plazos y excepciones

Los plazos pueden ir desde los 15 hasta 60 días, aunque, si las contrapartes están vinculadas, el residente local puede solicitar en condiciones especiales que el plazo se amplíe hasta 120 o 180 días dependiendo del bien o el monto total operado por año calendario (no puede superarse los u$s 50 millones).

En el caso de aquellas operaciones de exportación que se hayan llevado adelante dentro de lo que denomina el mecanismo Exporta Simple, puede extenderse hasta los 365 días para cualquier bien.

Sin embargo, la investigación oficial da cuenta de que en ningún caso se trata de excepciones que deberían haber sido informadas al BCRA.

En ese sentido, especialistas del comercio exterior señalan que el caso más común de demora en la liquidación de divisas, se puede dar frente a un cliente moroso en el exterior, que no cumple con el acuerdo de pago pactado en el plazo negociado.



En esos casos, para no ingresar en la "lista negra" de la AFIP , los especialistas recomiendan informar al BCRA para iniciar un trámite que acrediten fehacientemente la situación y estado del cobro.

Entre las firmas que están bajo la mira de la AFIP se encuentra también Pesquera Tolmar (u$s 24,4 millones); Frigorifico HVSA (u$s 19,6 millones); Fenix International (u$s 19,5 millones); Centro Electro (u$s 19,4 millones); S&F Global Serv (u$s 19 millones) y Agroskita (u$s 18,7 millones).