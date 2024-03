Cómo recibió la noticia de su salida Omar Yasin: la interna que aceleró su suerte

De manera sorpresiva y sin que lo supiera alguien por fuera de su círculo chico, el presidente Javier Milei anunció esta mañana que había desplazado de sus funciones al secretario de Trabajo, Omar Yasin debido al aumento de los salarios para los funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional que se dio a conocer estos últimos días a raíz de diversas notas periodísticas.

"Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento" , señaló durante una entrevista que dio a la señal LN+. La decisión sorprendió a diversos integrantes del Ejecutivo nacional, quienes no descartaban que hubiera un desplazamiento producto del escándalo de los últimos días, pero que no se imaginaban que el penalizado sería Yasin.

Según pudo reconstruir El Cronista, el apartamiento del cargo decidido por Milei le fue comunicado a Yasin por "un funcionario de Capital Humano", del cual decidieron no revelar la identidad. Hasta horas después del anuncio, Yasin indicaba que no había comunicación alguna por parte del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello .

Por estas horas rige un halo de perplejidad en el área de Trabajo, que ya tuvo que pasar por dos recambios de altos funcionarios en tan solo tres meses de gestión libertaria: el primero fue el entonces subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau , quien fue la prenda de cambio ante una negociación que los funcionarios del área -y la propia Pettovello- mantuvieron con la CGT y el sindicato de Comercio al respecto de la reforma laboral y, particularmente, la posibilidad de quita de las cuotas solidarias.

La interna dentro del Gabinete que aceleró la salida de Yasin

A pesar de todas las especulaciones, hay una certeza que tienen los propios funcionarios libertarios: el desplazamiento de Yasin no se fundamenta por el aumento de 48% que recibieron los altos cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo.

La ministra Pettovello perdió a uno de los principales funcionarios de su Ministerio.

Incluso, indican que esto se trata de la materialización de los encontronazos que hay entre Nicolás Posse y Pettovello: la relación entre ambos es tensa y el jefe de Gabinete aprovechó la situación para influenciar la salida del secretario laboral, muy cercano a la ministra de Capital Humano.

Se trata de una decisión que no se gestó ni transitó por el área de Yasin, quien venía disminuido en su influencia para la gestión. Incluso, dada la baja de la reforma laboral por su judicialización en el fuero laboral, el área tenía poco movimiento; algo que ya estaba acentuado por la política de "paritarias libres", el cual le sacó la intervención que históricamente tuvo esa área.

Según comentan desde el propio Gobierno, el secretario no tenía entre sus potestades la de determinar el volumen del incremento para la dotación del Poder Ejecutivo Nacional, ni la de sus empleados de planta ni de los altos mandos.

Incluso, la negociación paritaria con los sindicatos estatales como ATE o UPCN no pasaban por su órbita: el designado para hacerlo es el subsecretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, que está dentro del organigrama de la Jefatura de Gabinete de Ministros; es decir, por fuera del Ministerio de Capital Humano que comanda Pettovello.

La decisión del aumento salarial fue establecida mediante un Decreto, atribución que le compete únicamente al Presidente. En ese sentido, la Secretaría de Legal y Técnica es la que se encarga de la revisión de la firma del jefe de Estado al momento de emitir y publicar normas, en particular en el Boletín Oficial, tal y como fue este caso .

La extitular de esa área durante la gestión de Alberto Fernández, Vilma Ibarra, publicó en su cuenta oficial de X que para firmar digitalmente esas medidas se exige token y contraseña: "Si el presidente entregó token y contraseña para que alguien firme por él, es responsable. Si el presidente firmó por sí mismo sin conocer el contenido del decreto, es responsable (ídem los ministros que refrendaron)", alegó.

Es por ello que durante los días posteriores luego de conocerse el aumento y el Presidente dijera que saldría a retrotraer la medida, el principal apuntado parecía ser el secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo. Sin embargo, aquello no prosperó y se decantaron por Yasin, aunque las razones difieren del hecho en cuestión.