El presidente Javier Milei participó este miércoles del acto en conmemoración al Día Internacional del Holocausto que se celebró en el museo homónimo de la ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la calle Montevideo al 919, en el barrio de Recoleta.

“Los esfuerzos por recordar, lejos de debilitarse, deben ser redoblados, ya que el olvido es el primer paso para repetir los errores del pasado”, dijo el mandatario al tomar la palabra, a la vez que resaltó los “altos niveles de antisemitismo que han vuelto a asomar la cabeza”.

“Mientras tanto la opinión publica global le da la espalda a la masacre y al antisemitismo creciente, llegando incluso a justificarlo”, agregó, además de destacar el accionar de Donald Trump para promover la paz.

“La mejor forma de combatir el mal organizado es mediante el bien organizado (...) Hoy vemos como vuelven a acecharnos fantasmas que creíamos haber dejado atrás hace 80 años. Por eso actos como este son cada día más cruciales”, indicó.

El Presidente compartió el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, entre otros.

Además, estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también lo escoltó durante la estadía en la costa atlántica; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y otros miembros del Gabinete.

El mandatario retornó a Buenos Aires durante la madrugada luego de una visita en la ciudad costera de Mar del Plata donde recorrió las principales zonas céntricas de la ciudad, visitó fábrica de helados de Lucciano’s, asistió al show de su expareja, la humorista Fátima Flórez, y disertó en La Derecha Fest.

Durante su última participación, el mandatario aseguró que el aniversario contaba con una carga emocional y simbólica particular dado que estaba atravesado por la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza.

“La presente hora mundial nos demuestra, a diario, con cada ataque a Israel, que el antisemitismo y el odio hacia la civilización occidental están más vigentes que nunca, lo que nos obliga a no claudicar en nuestra lucha”, denunció hace un año atrás.

Se trata de una fecha particular en el calendario de la comunidad que se conmemora luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) designara al 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto tras la liberación del campo de exterminio Auschwitz.