Quiénes con los gobernadores con más chances de competirle a Milei en 2027

Un estudio llevado a cabo por Proyección Consultores reveló qué gobernador argentino cuenta con mayor apoyo para gobernar el país en 2027 acorde a las personas consultadas. En medio de una relación tirante con la Nación por los recursos, la consolidación de un liderazgo alternativo desde el ámbito federal representa una afrenta a los planes de Javier Milei ¿Cómo queda el ranking?

Proyección llevó a cabo un estudio que reveló en octubre un leve repunte de la imagen presidencial, de 44,8% de imagen positiva en el mes de septiembre a 45,1% en octubre.

Sin embargo, en el estudio también se evaluaron los candidatos para las legislativas del próximo año. En dicho relevamiento Kicillof quedó en primer lugar con 30,4% de los votos como el gobernador que más capacitado está para ser presidente en el 2027.

La cifra de Kicillof es contundente, ya que lo sigue en un lejano 13,3% el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri. Sin embargo, un 29,6% de los encuestados consideraron que ninguno de los gobernadores está en condiciones para gobernar el país.

En cuanto a las demás provincias, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora quedó en tercer lugar con un generoso 10,3% de los votos y seguido de cerca con un 9,0% el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.

Lo siguen el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo con un 8,8% y de La Rioja Ricardo Quintela con un 7,7%.

Lejos, en un 5,8 está el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio y con 5,0% el mandatario de Chubut Ignacio "Nacho" Torres.

De más está decir, que en varios de los casos también se deberá considerar el conocimiento que los encuestados tengan o no de los mandatarios provinciales.

El mandatario provincial peor valorado por los encuestados , con un 0,6% es el Catamarqueño Raúl Jalil . El gobernador recientemente se alió con Javier Milei e impulsa una política de ahorro fiscal e inversiones mineras para reactivar la caída económica de su provincia.





Elecciones 2025: debería competir Macri para el Senado

Según la encuesta, 36,0% de los encuestados determinó que en caso de una futura alianza legislativa entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO debería ser el presidente Javier Milei quién encabezara dicha coalición.

Asimismo, el expresidente Mauricio Macri solo alcanzó el 16% de los votos en pos de una posible conducción de este espacio. A pesar de ello, se debe destacar que el 48,1% de los encuestados indicó no saber quién debería conducir los destinos de la alianza.

Por otro lado, y también en detrimento del expresidente del partido amarillo, tampoco salió favorecido en un relevamiento que evaluó su idoneidad como candidato a senador en las legislativas del 2025.

Solamente el 22,3% de los encuestados consideró que debería ser candidato a senador. Mientras tanto, el 62,5% de los relevados aseguró que no debería ser candidato a senador y el 15,2% afirmó no saber.

No se puede decir lo mismo de su rival política Cristina Fernández de Kirchner, quien obtuvo un 33,7% de sus votantes que querrían que ella se presente a una candidatura en el Senado. Paralelamente, el 54,4% no quiere que ella sea candidata y solo el 11,8% no sabe.

Sin embargo, la menos favorecida para una candidatura al Senado es la secretaria de Presidencia Karina Milei. La hermana del Presidente solo consiguió que el 19,2% de sus votantes consideraran votarla en las elecciones legislativas y el 62,9% aseguró que no la votará.