Buenas noticias para la Iglesia Católica | El papa León XIV estaría evaluando una visita de tres días a la Argentina: ¿cuándo viene?

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina durante noviembre cobra cada vez más fuerza en ámbitos eclesiásticos.

Aunque el Vaticano todavía no realizó un anuncio oficial, distintas fuentes vinculadas a la Santa Sede aseguran que el viaje a América Latina ya se encuentra en etapa avanzada de planificación y podría concretarse durante la primera quincena de ese mes.

Según las versiones que circulan en Roma, la gira tendría una duración cercana a las dos semanas e incluiría escalas en Perú, Argentina y Uruguay.

El tramo más extenso se desarrollaría en territorio peruano, donde el pontífice mantiene un fuerte vínculo personal y pastoral tras haber pasado gran parte de su vida sacerdotal en ese país.

¿Cómo es la posible agenda del papa León XIV en Sudamérica?

De acuerdo con las estimaciones que manejan miembros de la Iglesia, el viaje contemplaría alrededor de diez días en Perú, tres jornadas en la Argentina y una breve visita a Uruguay.

Las especulaciones crecieron luego de que autoridades peruanas adelantaran públicamente que la llegada del Papa estaría prevista para los primeros días de noviembre.

En paralelo, distintas señales observadas en el Vaticano alimentaron las expectativas sobre una gira regional que marcaría el primer viaje de León XIV a Sudamérica desde el inicio de su pontificado.

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¿Qué ciudades podría visitar en la Argentina?

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de la Santa Sede, trascendió que el episcopado argentino habría sugerido un recorrido que incluya tres puntos clave del país.

Entre las opciones aparecen la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, esta última por su relevancia dentro de la estructura eclesiástica nacional. Sin embargo, cualquier definición dependerá de la aprobación final del Vaticano y de la organización logística de la visita.

De concretarse, sería la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando el entonces pontífice Juan Pablo II recorrió el país en una histórica gira pastoral.

La posible beatificación de Enrique Shaw

Otro de los temas que comenzó a mencionarse en ámbitos religiosos es la posibilidad de que la visita incluya la beatificación de Enrique Shaw, reconocido empresario católico cuya causa avanza en el Vaticano.

No obstante, fuentes eclesiásticas consideran que la organización simultánea de una visita papal y una ceremonia de esa magnitud representa un desafío importante. Por ese motivo, no se descarta que el proceso continúe por separado o que la eventual beatificación se realice en una fecha posterior.