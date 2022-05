Renunció Roberto Feletti: lo reemplaza Guillermo Hang, hasta ahora director del BCRA

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, presentó hoy su renuncia al cargo, y será reemplazado por Guillermo Hang, quien hasta el momento se desempeñaba como director del Banco Central.

Feletti, quién venía sistemáticamente expresando sus diferencias con el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció su renuncia a través de twitter.

Hang, por su parte, "tiene larga trayectoria en la función pública, habiéndose desempeñado en diferentes áreas del Ministerio de Economía desde el año 2008 al año 2015. Desde el inicio de la gestión del actual gobierno es miembro del directorio del Banco Cental de la República Argentina. Hang es Licenciado en Economía por la Universidad de La Plata", informaron desde el Gobierno, desde donde también compartieron una foto "de la reunión que están manteniendo ahora Guzmán y Hang", dijeron voceros de Economía.

Guillermo Hang con el ministro Guzman, reunidos ahora mismo, casi en paralelo al envío de la carta de Feletti.

Feletti, que asumió en reemplazo de Paula Español en octubre de 2021, venía reclamando que la política de precios sea conjugada con la definición de la política macroeconómica.

En su cuenta de la red social, Feletti compartió la carta de renuncia con la que se dirigió al presidente Alberto Fernández:

Al Señor Presidente de la Nación Argentina Dr Albeno Fernández:

Me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Secretario de Comercio Interior de la Nación, con el que he sido honrado desde el pasado 12 de octubre de 2021. El traspaso de la Secretaría de Comercio desde el Ministerio de Desarrollo Productivo hacia el Ministerio de Economía de la Nación abre una nueva etapa, en la que este último se hará cargo de la política económica de manera Integral, incorporando a su órbita la política de precios y demás misiones y funciones atinentes a la Secretaría que encabecé hasta aquí. En ese sentido, considero que la actitud más razonable y profesional de mi pane es facilitar que el Ministro Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado. Mi trayectoria en la función pública ha estado marcada por la coherencia y el convencimiento en torno a las políticas que he aplicado y defendido desde los distintos lugares que tuve la responsabilidad de administrar. Jamás prioricé el ejercicio de un cargo o mi interés personal por sobre las convicciones políticas,y esta no será la excepción. Como balance de estos más de siete meses de gestión, destaco la consolidación del programa Precios Cuidados, que actualmente cuenta con el doble de productos que tenía cuando asumí; el afianzamiento del programa Cortes Cuidados en todo el pals; la incorporación de una oferta de frutas y verduras a las canastas vigentes; la renovación de Ahora 12; la puesta en funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino,del fideicomiso privado para la harina y los fideos secos en góndola, y la actualización del fideicomiso privado para el aceite de girasol el aceite de mezcla, entre otras medidas. Sin embargo, estas herramientas regulatorias, que fueron pertinentes y necesarias hasta finales del mes de febrero, se tornaron insuficientes a partir del inicio del conflicto bélico en Ucrania y el consecuente impacto en el precio internacional de los alimentos. En ese sentido, la situación actual exige el desarrollo de nuevos Instrumentos, principalmente en relación con la necesidad de desacoplar el precio de los alimentos a nivel mundial de aquel que pagamos las argentinas y los argentlnos. También urge implementar una mayor coordinación del gabinete económico y establecer un ámbito que evalúe de manera sistemática la evolución de la crisis mundial derivada de la guerra para adoptar medidas que permitan enfrentar sus efectos adversos. De mi parte, solo tengo agradecimiento hacia su persona por haberme elegido para desempeñar tan importante función, y hacia los ministros Mallas Kulfas y Martín Guzmán, con quienes siempre trabajé en el marco del diálogo y el respeto. Estoy seguro de que compartimos el objetivo final, que es el de una Argentina más próspera y humanamente desarrollada. Son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas económicas seleccionadas las que hoy me llevan a tomar esta decisión. En adelante seguiré trabajando para contribuir al triunfo del peronismo en 2023 desde el lugar que me toque, con la convicción de que representamos la única opción política capaz de garantizarle a nuestro país y a nuestro pueblo la grandeza y la felicidad que mercen. Les deseo a Usted y a todo el Gobierno que Usted preside el mayor de los éxitos de cara a los desafíos venideros en este mundo complejo que nos tocó habitar. Saludo a usted muy atentamente.

He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Comercio Interior. Agradezco al Presidente @alferdez por la confianza, y a los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso.



— Roberto Feletti (@RobertoFeletti) May 23, 2022

