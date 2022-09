El nuevo bono de ANSES tiene fecha de pago confirmada en octubre: ¿cuándo cobro?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de entregar el nuevo bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Tiene un valor máximo de $ 7000 e irá decreciendo hasta los $ 4000 según los ingresos de cada uno para lograr con el objetivo de que nadie cobre menos de $ 50.000 por mes.

La asistencia económica fue anunciada en agosto, se comenzó a pagar a partir de septiembre y seguirá vigente en octubre y noviembre.

¿Cómo saber si cobro el bono de ANSES 2022?

El bono de $ 21.000 que se da en tres tramos será únicamente para los pasivos que cumplan con los requisitos relacionados con sus ingresos, los grupos son:

1. Jubilaciones y pensiones

2. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

3. Pensión no Contributiva por Vejez

4. Pensión no Contributiva por Invalidez

5. Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más

¿Cuándo cobran el bono los jubilados 2022?

JUBILACIONES Y PENSIONES MENORES A $ 48.720

DNI terminados en 0: miércoles 12 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 13 de octubre

DNI terminados en 2: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 3: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 4: lunes 17 de octubre

DNI terminados en 5: martes 18 de octubre

DNI terminados en 6: miércoles 19 de octubre

DNI terminados en 7: jueves 20 de octubre

DNI terminados en 8: viernes 21 de octubre

DNI terminados en 9: lunes 24 de octubre

JUBILADOS Y PENSIONES CON HABERES MAYORES A $ 48.729