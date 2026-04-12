Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas mostraron en marzo un desempeño contractivo, según el relevamiento mensual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Durante el mes, las ventas minoristas pyme bajaron 0,6% interanual, medidas a precios constantes. En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad comercial retrocedió 0,4% frente a febrero, lo que profundizó la tendencia negativa observada desde el inicio del año. Con estos resultados, el indicador acumuló una caída del 3,6% en el primer trimestre de 2026, lo que refleja la debilidad del consumo sostenida a lo largo de los últimos meses. Desde CAME señalaron que “la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectaron al volumen general de ventas”. El recorrido de los últimos meses muestra un cambio de signo entre 2025 y 2026. Tras un inicio de 2025 con fuertes subas interanuales —que alcanzaron picos superiores al 25% en enero y febrero de ese año, en un contexto de recomposición desde niveles muy deprimidos—, el indicador comenzó a desacelerarse a partir de marzo de 2025. Desde mitad de ese año, las variaciones interanuales ingresaron en terreno negativo y se mantuvieron allí de forma persistente. En lo que va de 2026, las ventas minoristas pyme acumularon cinco meses consecutivos de caídas interanuales, con registros que oscilaron entre el -4% y -6%, y con variaciones mensuales mayormente negativas o marginales, lo que reflejó un consumo estancado y sin señales claras de recuperación en el corto plazo. El comportamiento por rubros confirmó la disparidad sectorial. Cinco de los siete sectores relevados cerraron marzo con variaciones interanuales negativas. Las mayores bajas se registraron en Perfumería (-9,8%) y en Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%), es decir rubros vinculados a consumos postergables. También Alimentos y bebidas presentó una retracción, aunque menor, del 0,9% interanual, un indicio de como opera la recomposición selectiva del gasto hacia productos básicos. En contraste, dos actividades lograron sostener niveles positivos. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció 2% interanual, impulsada por refacciones hogareñas y mantenimiento, mientras que Farmacia avanzó 1,1%, traccionada por la demanda estacional vinculada al inicio de los primeros fríos. En cuanto a la percepción empresaria, el relevamiento de CAME mostró un clima de prudencia. El 48% de los comercios consultados previó mantener sus niveles de ventas durante el año, frente a un 39,7% que esperó una mejora y un 12,4% que anticipó un deterioro. Sobre la decisión de inversión, el 59,1% consideró que el contexto no resultó propicio para realizar nuevos desembolsos, mientras que solo el 13,1% lo evaluó como una oportunidad. “Los empresarios operaron con una marcada cautela, condicionados por la dependencia del financiamiento bancario y la incertidumbre sobre la evolución de los ingresos”, indicaron desde la entidad.