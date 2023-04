En medio de los anuncios de inversiones, transferencia de Swaps, obras de infraestructura y mega proyectos a largo plazo, la Argentina pocas veces menciona el lado B de su relación con China en términos comerciales: es decir, la inferioridad en la balanza comercial y los problemas para crecer en el mercado chino.

Dentro de las 1700 páginas que elevó en el último informe 135 al Congreso, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, detalló un descarnado escenario de lo que implica hoy para la Argentina contare con un socio gigante como China.

El último encuentro en China de los presidentes Xi Jinping y Alberto Fernández

Si bien el Gobierno siempre menciona las obras, el financiamiento y los diversos proyectos que contempla desplegar China y sus beneficios para la economía de Argentina, lo cierto es que hay una parte que no se expone mucho.

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará Beijing el 7 de mayo próximo para avanzar con el acuerdo del Programa de la Franja y Ruta de la Seda que sellaron el año pasado los presidentes Xi Jinping y Alberto Fernández. Aunque el informe de Rossi describe la otra cara de los efectos de este tipo de acuerdos y sostiene los siguientes puntos sin vueltas:

1-Déficit estructural

El documento al que tuvo acceso El Cronista y que elevó el jefe de Gabinete al Congreso sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el comercio bilateral con China tiene para nuestro país "un déficit estructural" debido -principalmente- a la diferencia en la estructura productiva y oferta exportable de ambos países.

Así, se detalla que en términos de "patrón de comercio", se observa un elevado grado de concentración sectorial en las exportaciones argentinas a China. En 2022 los principales 3 productos exportados por la Argentina explicaron el 82,2% de las exportaciones: semillas y frutos oleaginosos (36,9%); carnes y despojos comestibles (31,1%); cereales (14,0%).

Según datos oficiales el saldo comercial con China fue deficitario en los últimos años. Durante el 2022 la Argentina exportó a Shangai 8.000 millones de dólares e importó U$s 17.500 millones. Es decir que la Argentina tuvo un déficit de unos U$s 9.500 millones y no logró aún revertir esta sutuación.



2-Importaciones

Como contracara de las exportaciones, las importaciones de origen chino según el informe de Rossi, están "más diversificadas y contienen mayor valor agregado".

Se detallan en este aspecto las máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (26,0%); máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (23,1%); productos químicos y orgánicos (12,6%); vehículos, automóviles, sus partes y accesorios (4,8%); y plástico y sus manufacturas (3,7%).

Las exportaciones a China son mínimas en comparación con las importaciones que recibe Argentina

3-Acciones a seguir

En los últimos años, el gobierno detalló que ha procurado generar "condiciones que ayuden a incrementar las exportaciones argentinas a China para disminuir este déficit estructural", a través del fortalecimiento y la creación de nuevos mecanismos bilaterales y una política proactiva de apertura de nuevos mercados y de fortalecimiento y/o recuperación de mercados ya existentes dentro de dicho país, entre otras acciones.

Pero claramente no se mencionan los efectos de esas acciones porque no hay ningún resultado a la vista.

4-Diálogo bilateral

En cuanto a mecanismos de diálogo bilateral que permitan trabajar conjuntamente para mejorar el acceso a mercado de la oferta exportable argentina, el informe de la Jefatura de Gabinete destaca la reciente firma de los memorandos de entendimiento para la Fluidez del Comercio y para la Creación del Grupo de Trabajo de Comercio e Inversiones.

Ambos acuerdos se suman a mecanismos anteriores entre los cuales se destaca la Comisión Mixta Económica Comercial (COMIXTA) que tuvo su última edición el pasado 23 de agosto de 2022. En ese marco se abordaron cuestiones relacionadas con la evolución del comercio bilateral y acciones para su incremento, promoción de inversiones productivas, seguimiento de los proyectos de infraestructura y otras iniciativas para acrecentar el relacionamiento económico-comercial entre ambos países.

Los presidentes de Argentina y China sellaron el acuerdo Franja y Ruta de la Seda

5-Protocolos en debate

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Embajada Argentina en China se está trabajando también para la apertura de mercado de nuevos productos. A la fecha, el Gobierno informó que se encuentran en negociación más de 17 protocolos y certificados sanitarios y fitosanitarios.

Así, la argentina presentó ante la Administración General de Aduanas de China (GACC) un listado priorizado de productos de interés argentino: trigo, expeller de girasol, fruta fresca de carozo, bovinos reproductores, suero fetal bovino, cuero de équidos, plasma y hemoglobina de la especie porcina, menudencias y subproductos vacunos, porcinos y aviares, legumbres y frutos secos. Todavía no hay resultados de estas gestiones.

6-Dilaciones por el COVID

Si bien las restricciones de desplazamientos impuestas por la pandemia del COVID19 provocaron dilaciones para las requeridas inspecciones "in situ" de los establecimientos productivos que permitirían su habilitación para exportar a ese destino, el esfuerzo conjunto entre la Cancillería y la Secretaría de Agricultura y Pesca ha logrado, al entender de Rossi, en febrero pasado, la rehabilitación de 31 establecimientos pesqueros exportadores a China. Pero al parecer, aun faltan muchos acuerdos por firmar para agilizar el comercio.

Otro de los efectos del COVID fue que en materia de promoción comercial, hasta diciembre de 2022, China mantuvo importantes restricciones debido a la pandemia respecto a la presencialidad, el ingreso al país y a la organización de eventos masivos. " Esto impactó negativamente en la participación presencial de empresas argentinas en ferias comerciales y en eventos de promoción", dice el documento.



7-Bio y agrotecnología

La agrobiotecnología es otra área de cooperación estratégica entre ambos países, con desarrollos conjuntos entre empresas chinas y argentinas. El informe de Rossi ante el Congreso detalla que el 29 de abril de 2022, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China (MARA) anunció la aprobación del evento HB4 (IND-00410-5) en soja, desarrollado con la empresa china DBN.

El embajador en China, Sabino Vaca Narvaja y el presidente Alberto Fernández

Pero en este aspecto admitió que aún se está aguardando la aprobación de otros eventos biotecnológicos: 2 en maíz (DP098140-6 de Pioneer, y MON87419-8 de Monsanto) y 2 en alfalfa (MON00179-5 y MON00101-8 (de la firma INDEAR). Estas aprobaciones implicarían un nuevo nicho de mercado para las exportaciones argentinas que hoy no se pueden cumplir.

8-Rebajas arancelarias

Por otro lado, el informe de la jefatura de Gabinete señaló que el Ministerio de Finanzas chino viene publicando anualmente un listado de productos con rebajas arancelarias unilaterales, generales y temporarias que permitirían impulsar importaciones de productos procedentes de nuestro país.

"En seguimiento de gestiones, la mencionada autoridad publicó un listado de productos con aranceles aduaneros temporarios que tuvieron ajustes a partir del 1 de enero de 2023", dice el informe de Jefatura de Gabinete.

Aunque aún no hay resultados concretos de esto y sólo una promesa: "Ello permitirá mejorar -dice Rossi en su informe- la competitividad de estos productos de exportación".

9-Balanza comercial

Por último, Rossi destacó que el Ministerio de Economía informó que la posibilidad de mejora en la balanza comercial bilateral con China "está vinculada principalmente a los sectores de litio y gas natural licuado".

Así, el Gobierno destaca siempre como efecto visible de las relaciones bilaterales lo que mejor suena para los oídos de los presidentes: que Argentina cuenta con "un gran potencial para aumentar su producción y comercialización".



Consultado por este informe el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja dijo a El Cronista que "la mejor manera de reducir el déficit es incrementando la exportación de minerales ".

Así, Vaca Narvaja puso como ejemplos que Brasil, Peru y Chile tienen similares matrices de exportación pero no tienen déficit con China (cuando este es su primer socio comercial) y esto se debe a que exportan muchos minerales. "En el caso de Chile por ejemplo exporta 20 veces mas minerales que nosotros compartiendo la misma cordillera. Lo que demuestra el potencial que tenemos allí y el camino para achicar el déficit", dijo el embajador en Beijing.

También remarcó que "si damos valor agregado como el caso del Litio ganamos aún más. Además sumaria que estamos en un camino de ampliar la representación creando nuevos consulados como el de Chengdú en la provincia de Sichuan con el fin de cubrir China que es muy grande y tener presencia en la zona Oeste de China que es donde está llevando su desarrollo".