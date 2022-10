El insólito pedido que gana apoyo: prohibir la inmigración latina en el Conurbano

Miguel Ángel Pichetto, quien formalmente se lanzó como precandidato por Encuentro Republicano Federal, propuso impedir la inmigración de latinoamericanos en el Conurbano para evitar "acumular pobreza, planes y miseria".

" Tenemos que terminar con el corredor migratorio, de hacernos cargo de toda la pobreza latinoamericana en la tercera sección electoral ", dijo el precandidato a presidente en las elecciones de 2023.

A LA PATAGONIA SÍ, AL CONURBANO NO

El Auditor General de la Nación aseguró que su idea no es "hacer un muro", sino informarles a los que ingresen "a donde tienen que ir". "A la tercera sección electoral a acumular pobreza, planes y miseria, no. Si quieren ir a la Patagonia a trabajar en el petróleo, en la producción frutícola del Norte, bienvenidos a la Argentina", añadió.

En este sentido, Pichetto argumentó que "Argentina es el país más generoso de la Tierra, acá hacen tour de salud, vienen de distintos lugares y son atendidos en todos los hospitales (...) Pero si te agarra algo o te pasa un accidente en Bolivia, perdiste, no te atienden y te morís".

"Es por eso que necesitamos acuerdos de reciprocidad con los países vecinos en cuestiones de salud y educación ", justificó.

Pichetto hizo estas declaraciones durante un encuentro en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA),



No es la primera vez que el rionegrino embiste contra la inmigración descontrolada. A principios de año ya había alertado que "el Conurbano no podía seguir creciendo con pobres latinoamericanos que no paran de entrar" y pedido que "se cambie la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos".

Allí reivindicó "el peronismo de Perón", prometió "poner orden y administración", reivindicó a Julio A. Roca y aseguró que revalorizará las Fuerzas Armadas. "Somos todos derechos y humanos, pero los Montoneros andan en Bariloche sin justicia" , afirmó.

El rionegrino es quien aporta la pata peronista en Juntos por el Cambio. Y ayer lo dejó en claro en el acto que encabezó en la sede de UTHGRA en CABA. Ante 500 invitados, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri dijo: "Todos reivindicamos nuestro origen, nuestra pertenencia desde nuestra juventud y vida que es el peronismo de Perón, pero estamos poniendo en marcha a un nuevo partido en Argentina".

Además, Pichetto hizo alusión al conflicto mapuche y prometió "poner orden y administración, lo mismo que decía e hizo ese gran argentino, Julio A. Roca, y que como nunca hacen falta ahora".

En relación a la seguridad de Argentina Pichetto afirmó que "si somos Gobierno vamos a revalorizar a las Fuerzas Armadas". "Lo que nos une es el presente y el futuro, somos todos derechos y humanos, pero los Montoneros andan en Bariloche sin justicia, y mientras decían que eran nacionalistas, Perdía los defiende junto a Vaca Narvaja", subrayó.