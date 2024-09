El Gobierno tracciona u$s 1000 millones en créditos para privados en 3 sectores clave

El Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, busca traccionar crédito internacional para el sector privado, con el objetivo de reactivar la economía por la vía de las inversiones.

Según difundió oficialmente Economía, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "anunció un compromiso de financiamiento de más de u$s 1.000 millones que serán destinados a impulsar el desarrollo del sector privado en el país".

El anuncio fue luego de un encuentro entre el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, junto al Gerente General de BID Invest, James Scriven. Por este motivo, el financiamiento sería a través del BID Invest, el brazo del BID que financia empresas.

Hay 20 proyectos en la mira, en tres sectores de la economía: energía, minería y agroindustria, informaron en el Palacio de Hacienda. Según el comunicado, el BID Invest "ratificó que se encuentra trabajando para financiar proyectos en diferentes sectores en el país y que ya se han identificado más de 20 proyectos por más de u$s 1.000 millones para los próximos dos años".

Con respecto a los plazos, fuentes oficiales explicaron que eso depende de cómo se van cerrando los proyectos entre el BID Investi y el sector prviado. "Lo importante es el aumento de exposición al sector privado que puede realizar BID Invest a partir del cambio de riesgo país como resultado de nuestro plan macroeconómico", consideraron en Economía.

En la reunión, también se dialogó sobre el rol del BID en otros sectores clave de la economía: la modernización de los servicios de infraestructura, el impulso al crecimiento del financiamiento a pymes y el apoyo a la capacidad de los bancos para financiar actividades de comercio exterior. Del tema infraestructura en Economía no brindaron más precisiones. Hoy la obra pública es el rubro que tiene los principales recortes del gasto público.

En el comunicado de Economía, indicaron: "En la reunión se coincidió en que el sector privado argentino tiene el potencial de liderar, a nivel regional y global, soluciones a varios de los principales desafíos actuales".

Proyectos financiados por el BID

De momento, el BID no viene financiando proyectos de esta magnitud. En los últimos 3 años, BID Invest desembolsó cerca de u$s 150 millones por año en Argentina. "Con la reducción del riesgo producto del nuevo contexto macroeconómico, junto con la capitalización de los u$s 3.000 millones aprobados en la asamblea de Gobernadores del BID en Punta Cana, la institución apunta a llegar a desembolsos por u$s 1.000 millones en los próximos años", indicaron en Economía.

Algunos de los últimos proyectos aprobados por BID Invest en Argentina fueron el Bono Verde YPF Luz por u$s 35 millones; el proyecto de litio Sal de Vida de la empresa Galaxy Lithium SA, por u$s 50 millones; y el convenio con Molinos Agro SA por u$s 50 millones.

En el mercado consideran que podría ser un buen momento para las empresas para salir a financiarse en dólares, vía obligaciones negociables. La lectura es que esto se daría por el blanqueo de capitales.

"Esperamos que esta clase de activos se mantenga bien demandada, teniendo en cuenta que probablemente sean el tipo de activo preferido a la hora de blanquear", analizaron en un informe desde Adcap Grupo Financiero. Además, agregaron: "Parece natural asumir que se trata de un inversor muy conservador que preferiría resignar tasa al estar posicionado en dólares físicos, para reducir su exposición al riesgo argentino".