Personas y empresas pueden solicitar devoluciones de saldos a favor ante la DIAN bajo ciertos requisitos.

Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 16 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.428,5 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -3.66% y en el último año acumula un descenso de -11.36%, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.89%, superior al 13.31% de su volatilidad anual, indicando un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días predominó la caída, con cinco descensos consecutivos en la parte media, un breve repunte en los días 8 y 9 y un cierre nuevamente a la baja, sin jornadas de estabilidad.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este martes, 16 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 342.850 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 685.700 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1.714.250 pesos colombianos.