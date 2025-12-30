En esta noticia Bajó la deuda en dólares

En 2026 Argentina enfrentará vencimientos en moneda extranjera por u$s 19.908 millones. El primer desafío será en dos semanas, cuando el país deberá pagar u$s 4200 millones.

De los casi u$s 20.000 millones que vencen en 2026, unos u$s 678 millones corresponden a letras intransferibles del Tesoro que se colocaron con el Banco Central, los títulos que el Gobierno canceló cuando recibió el primer desembolso del FMI, y que se renovarán al vencimiento con la emisión de nuevas letras, observaron desde la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Otros u$s 4401 millones corresponden a pagos del FMI, entre intereses y amortizaciones. A ello se suman u$s 4716 millones que responden a vencimientos con otros organismos internacionales.

La porción más relevante se la llevan los títulos públicos, que demandarán u$s 8446 millones, divididos en dos vencimientos anuales: enero y julio.

El primero de este paquete será el 9 de enero, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá hacer frente al vencimiento de u$s 4200 millones, entre capital e intereses.

El Gobierno y el mercado descartan que los pagos se harán, pero quedan aún dudas sobre el cómo. Desde el Palacio de Hacienda aseguraron que todas las opciones están sobre la mesa y que no se anunciará nada posiblemente hasta el día mismo del pago.

El ministro dijo en un canal de streaming: “Es mejor señal para los mercados que podamos resolver los vencimientos por nosotros mismos”. La declaración de Caputo fue días antes de que anticipará que esperan no hacer colocaciones de deuda internacional en enero para cubrir los vencimientos actuales.

Sobre el cómo, el ministro detalló: “Las fuentes son varias, por un lado el Tesoro ha venido comprando dólares, tenemos casi u$s 890 millones. Tenemos otros casi u$s 1000 millones de lo que fue la colocación de bonos. Tenemos casi u$s 7000 millones que nos ofrecieron de los bancos en REPO. Tenemos los dos swaps. Hoy por hoy no es un problema el vencimiento del 9 de enero, incluso podría haber refinanciamiento el mismo día”.

Según estimaron desde 1816, el vencimiento puede bajar a u$s 3700 millones si se excluyen las tenencias del Banco Central y del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES.

De todas maneras, el Tesoro tiene depósitos en moneda extranjera por u$s 1869 millones y le restarían u$s 2350 millones para cubrir los vencimientos. Resta aún saber cuándo ingresarán los u$s 700 millones por la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, aunque se espera que en los próximos días ingresen los fondos. Así y todo, agregaron desde la consultora, faltaría que el Tesoro consiga u$s 1650 millones.

Para ello, advierten, el Tesoro podría reabrir el BONAR 29 u otro título similar suscribible en dólares, colocar letras cortas en dólares (similar a las Letes del gobierno de Mauricio Macri), pedirle pesos a los bancos comerciales para comprarle los dólares al Banco Central o un nuevo REPO con Wall Street.

Superando enero y excluyendo el vencimiento de julio, el resto del año no plantea grandes desafíos en la deuda en dólares, aunque sí habrá seis vencimientos con el FMI que promedian los u$s 1000 millones cada uno.

En el presupuesto, el Gobierno pidió autorización para colocar deuda en el exterior por unos u$s 36.000 millones y habilita a concretar canjes de deuda con mejores condiciones para acreedores.

Por último, los vencimientos de deuda en pesos para todo 2026 ascienden a $ 157 billones, de los cuales casi la totalidad son por vencimientos de títulos públicos, y un tercio de los mismos vencen en diciembre próximo ($ 55 billones). Así y todo, enero también plantea un desafío ya que se deberán cubrirse o refinanciar $ 27 billones.

En noviembre se registró un aumento de la deuda en pesos del 2,6% contra octubre, hasta sumar $ 279 billones.

En el sentido contrario, la deuda en dólares se redujo en u$s 66 millones respecto del mes anterior, entre pagos de intereses y amortizaciones neteados por financiamiento de organismos.

Así, la deuda en dólares acumula u$s 251.256 millones. El 36% se compone de los bonos Globales y Bonares emitidos durante la reestructuración de 2020, el 22,6% corresponde a los préstamos del FMI, el 20,9% responde a letras intransferibles colocadas al Banco Central y el 16% a préstamos de otros organismos internacionales.