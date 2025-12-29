En esta noticia Pagos

La tercera

La decadencia y el avance del populismo en la Argentina han sido tales que hechos habituales en cualquier país aquí son logros. Nuevamente tras tres años, se tiene un Presupuesto aprobado por el Congreso y lo que es aún más relevante: con equilibrio fiscal.

Si bien el mercado en gran parte había descontado que iba a ser aprobado, las negociaciones hasta último minuto en el Senado el viernes generaron un grado de incertidumbre en la plaza financiero.

Los bonos argentinos se mantienen atractivos con rendimiento por debajo del 10% anual y hoy tendrán un empujón de fin de año con el Presupuesto 2026 convertido en ley. ¿Cuánto más pueden subir?

Los bonos argentinos se mantienen atractivos con rendimiento por debajo del 10% anual y hoy tendrán un empujón de fin de año con el Presupuesto 2026 convertido en ley. ¿Cuánto más pueden subir?

Pagos

Las miradas de los operadores ahora se centran en el pago del 9 de enero de la Argentina por los vencimientos de los servicios de renta y amortización de los Global y Bonar surgidos de la fallida restructuración de la deuda de Martín Guzmán en el 2020.

Son cerca de u$s $ 4200 millones a desembolsar por el Tesoro, de los cuales u$s 500 millones están en poder del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la ANSeS. Los u$s 3700 millones es lo que está en juego.

Para la consultora 1816, el equipo tiene a mano la opción de reabrir una licitación del Bonar 2029 o un título similar, a lo que le asigna una probabilidad del 35% El papel opera con tasa de retorno del 9,55% anual. Otra alternativa con probabilidad del 20% para esa consultora es la de colocar títulos en dólares con vencimientos cortos, al 2026 o 2027 similares al programa de Lete de la era Macri.

“La demanda potencial de estos títulos sería enorme en nuestra opinión considerando que el stock de depósitos del sector privado en el sistema financiero local es récord (hay u$s 36.500 millones colocados a una tasa promedio cercana a cero) y que los fondos comunes de inversión en dólares administran hoy casi u$s 11.000 millones (y la mitad de eso está en fondos de money market que rinden 1,7% anual promedio)”, sostiene 1816. El problema de estas eventuales Lete es la historia: por los incumplimientos de estos papeles en un pasado no muy lejano.

La tercera

La tercera alternativa es la de recurrir a los pesos que el Tesoro tiene depositados en los bancos comerciales a lo que la consultora le asigna probabilidad de 15%. Son el equivalente a u$s 2300 millones con el eventual costo de hacer subir las tasas en la plaza local y dejar al Tesoro sin colchón para las subastas en pesos. Por último, se encuentra la posibilidad de recurrir a un repo con probabilidad de ocurrencia del 30% para la consultora 1816.

Desde el Ministerio de Economía avizoran tasas más bajas para la deuda argentina con el paso de las semanas. Por ello quieren recurrir a financiamiento (siempre para pagar vencimientos) por el monto más bajo posible. ¿Y si lanzan directamente un canje de deuda a los tenedores de los papeles que vencen el 9 de enero? No sería de extrañar porque de los u$s 3700 millones que se transferirán a los bonistas, muchos de ellos pueden estar deseosos de reinvertirlos.

Enero se muestra auspicioso para los mercados emergentes. Es el puntapié inicial del partido.

Se prevén nuevas bajas de tasas de la Reserva Federal y nueva presión del gobierno de Trump. El 2026 es el año de la despedida de Jerome Powell.

Los planetas se están alineando para la Argentina.