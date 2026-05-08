El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la presión sobre la Unión Europea tras confirmar que habló por teléfono con Ursula von der Leyen y fijó una fecha límite para que Bruselas cumpla el acuerdo comercial pactado el año pasado. Según explicó el mandatario estadounidense, la Unión Europea tendrá tiempo hasta el próximo 4 de julio para aplicar lo comprometido en el llamado acuerdo de Turnberry. Trump advirtió que, si no se concretan los cambios pactados, Estados Unidos podría endurecer de inmediato los aranceles contra productos europeos. La conversación entre Trump y Von der Leyen llega en un momento sensible para la relación transatlántica. En las últimas semanas, la Casa Blanca volvió a amenazar con incrementos arancelarios sobre automóviles y camiones procedentes de Europa, una medida que encendió alarmas en Bruselas y en la industria europea. Trump confirmó el contenido de la conversación en un mensaje publicado en Truth Social. Allí sostuvo: “Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero!”. El mandatario agregó además que decidió conceder un nuevo margen de tiempo antes de aplicar represalias comerciales. “Acordé concederle plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país; de lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados”, afirmó. El próximo 4 de julio, Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de la declaración de independencia. Trump utilizó esa fecha simbólica como límite político y comercial para que la Unión Europea avance con las condiciones pactadas durante 2025. El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea fue sellado en julio de 2025 durante una visita de Trump a Escocia. El pacto, conocido como acuerdo de Turnberry, redefinió el marco arancelario entre ambas economías. Según la información difundida, Estados Unidos estableció un techo arancelario del 15% para gran parte de los productos europeos. Entre ellos aparecen automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera. A cambio, la Unión Europea se comprometió a eliminar la mayoría de los aranceles que todavía aplicaba sobre productos industriales estadounidenses. Trump afirmó este jueves que lleva tiempo “esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial”. Uno de los últimos movimientos de la Casa Blanca ocurrió el pasado 1 de mayo. En ese momento, Trump anunció que “la próxima semana” aumentaría al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea. El presidente justificó esa decisión al asegurar que Bruselas “no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado”. Las declaraciones generaron preocupación en sectores industriales europeos vinculados a la exportación de vehículos. La llamada telefónica entre Trump y Von der Leyen parece haber reducido momentáneamente la tensión. El mandatario estadounidense calificó la conversación como “excelente” y destacó que también abordaron cuestiones geopolíticas y de seguridad internacional.