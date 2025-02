Hermetismo absoluto y presuntas internas después del caso LIBRA: qué está pasando en Casa Rosada

Ayer, minutos después de que se terminara de emitir la entrevista a Javier Milei, varios referentes libertarios salieron confiados con que el episodio con la criptomoneda LIBRA se había cerrado. "Que tengan todos ustedes la mejor de las noches por delante", escribió -por ejemplo- el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En el Gobierno interpretaban que el desplome de la shitcoin que difundió el Presidente era un asunto a ser aclarado. Desde el viernes por la noche hasta ese mismo lunes, el Gobierno transitó por una de sus crisis comunicacionales más profundas. Y esperaban que este martes eso quedara saldado, alegando que ese episodio es de interés para el votante opositor o al "microclima de X", la red social en donde más se profundizó el episodio.

"Fijate cómo responde la gente", indicó el presidente ante Jonatan Viale. Aunque los reportajes convencieron en mayor o en nula medida según el público, en las usinas libertarias afirmaban que habían cumplido con la demanda de que el presidente compareciera ante los medios sobre ese escándalo.

Aunque después de finalizada la entrevista se preveía que no pasara nada más, el partido no estaba cerrado. La filtración de un fragmento no publicado en donde Santiago Caputo interrumpe la charla y evita que Milei hable sobre su estrategia judicial terminó por sumar un episodio más a la sucesión de infortunios de los últimos días.

1.

Así le dan órdenes a @JonatanViale



Nunca vi algo como esto.

Frena la conversación porque le dicen que puede complicar judicialmente a @JMilei . Eso es encubrimiento.



Y queda todo grabado.

Vean hasta el final.



Así manejan a sus comunicadores institucionales. Dejen de... pic.twitter.com/LFFE0Ubkp2 — ari lijalad (@arilijalad) February 18, 2025

En la Casa Rosada mantienen silenzio stampa al respecto. Por error, TN publicó en su canal de YouTube la entrevista en crudo, con un fragmento que no salió al aire ayer por la noche. El episodio ya produjo la desvinculación de común acuerdo del jefe de contenidos en esa plataforma del canal. Se espera que haya un comunicado aclaratorio sobre esa situación en las próximas horas.

En el Gobierno siguen agarrándose la cabeza al respecto. "Ellos se trajeron sus propios equipos, está clarísimo que nosotros no pudimos haber mandado un recorte en crudo. Acá no hay culpa de nuestros equipos", afirman desde el equipo de comunicación libertario. Cerca del medio periodístico afirman que las cámaras eran del Gobierno y alegan que el material provino de esa esfera. Cortocircuitos.

Las declaraciones de Adorni sobre Santiago Caputo

Más allá del problema de la edición, Adorni debió salir a aclarar esta mañana por qué el asesor presidencial cortó de imprevisto el reportaje. Alegó que fue un error haberlo hecho: se trata de la primera declaración de un alto funcionario de este estilo.

"Está equivocado en mi parecer y el del presidente, Caputo cortó la entrevista. Es que tiene el defecto de la excelencia y notó que eso podía prestar a confusión a una parte de la audiencia", contó. Según pudo reconstruir este medio, después de la entrevista Milei mantuvo una charla breve con su asesor. "Estaba muy enojado y lo retó fuerte", dijo alguien que estuvo en ese salón. Caputo reconoce el error.

"Equivocado, Santiago Caputo corta la entrevista"



Manuel Adorni cuestionó al asesor presidencial por su interrupción durante la nota con Jonatan Viale, aclaró que "no suele estar, entonces tal vez no sabe que no hay que cortarlas" y afirmó: "Para el presidente fue innecesario". pic.twitter.com/p0mSUh2xUv — Corta %uD83C%uDFC6 (@somoscorta) February 18, 2025

Desde el Gobierno explicaron que la interrupción echa por "El Mago del Kremlin" fue para evitar una declaración inexacta sobre la estrategia judicial de Milei de cara al centenar de denuncias que recibió por el caso LIBRA. En el Gobierno no van a encarar una defensa ni a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ni a través de la Procuración del Tesoro. Será un estudio privado, llegado el caso.

Era la primera vez en ocho meses que Santiago Caputo estaba en un vivo en un reportaje del Presidente. "Le transmitimos que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada", agregó el vocero esta mañana. Según pudo saber El Cronista, la entrevista de Adorni en A24 ya se había pactado previamente, por lo que no se trató de una situación precipitada a último momento.

A raíz de estos comentarios, desde el círculo del asesor presidencial decidieron no darles entidad a los rumores de que Adorni fue enfático en las críticas a Caputo a pedido de Karina Milei. "No comments", afirman.

En rigor, desde el despacho de Caputo están enojados con la situación de que haya salido ese recorte. No elevan al cielo la denuncia de que fue un sabotaje. Pero saben que, si Milei fue el responsable del tuit del viernes pasado, el asesor presidencial fue el del escándalo de ayer a la noche. En el entorno de Caputo afirman que ante cualquier disgusto del Presidente tiene su renuncia a disposición todos los días.

¿Hay una interna? Lo cierto es que tanto Caputo como Adorni y Karina son figuras clave del Gobierno. Desde los entornos de los tres afirman que no es conveniente para nadie una pelea entre sí, pero que sí hubo y habrá tensiones típicas de la gestión.

Tanto Adorni como Caputo son dos figuras vitales del armado libertario. Uno por ser la cara visible (y consolidada) de la comunicación libertaria ante las preguntas de los medios en las conferencias de prensa o en entrevistas. El otro es quien digita la estrategia política junto al Presidente y su hermana, que tiene terminales clave en áreas especializadas y de poder evidente como los ministerios de Justicia y Salud, el ARCA, la SIDE y las empresas públicas.

Aunque en la diaria tienen algunas tareas diferentes, ambos comparten responsabilidades por la comunicación presidencial. Por ejemplo, Caputo tiene a su cargo el manejo de la Oficina del Presidente, la cuenta que publica los pronunciamientos de Milei como si fuera él mismo. También, en su despacho del Salón Martín Fierro convive con funcionarios y empleados que en términos formales dependen de Adorni. Los influencers y referentes digitales libertarios suelen tener más afinidad con el asesor presidencial que con el vocero.

La realidad es que los choques entre ambas áreas han existido. Algunas veces han sido por voceros de ciertas áreas de Gobierno y otras por anuncios que desde un lado preferían que no los monopolizara el otro. En los hechos, la disputa es por poder como sucede en todas las esferas del Gobierno.