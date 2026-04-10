Usuarios privados de la Vía Navegable Troncal resaltaron el diálogo y la transparencia del nuevo avance del proceso de licitación de la hidrovía. Tras la reunión que mantuvieron con el Director Ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, donde repasaron el acta de evaluación de la Etapa 1 de la licitación, directivos de entidades privadas remarcaron la importancia de contar con información precisa sobre cada paso del proceso. Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), subrayó que “como usuarios, apoyamos este proceso. Esta reunión fue una demostración plena de su transparencia, y esperamos poder concluir con la adjudicación en esta licitación que, reiteramos, se destaca por su transparencia”. Por su parte, Javier Cervio, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, remarcó que “valoramos muy positivamente el espacio de diálogo generado por la ANPyN, que nos permite a los usuarios estar informados y seguir de cerca este proceso licitatorio tan importante para el comercio exterior de nuestro país”. Durante el encuentro, Arreseygor repasó las actuaciones de la Comisión Evaluadora de la ANPYN para la Etapa 1 de la licitación, que determinó que tanto DEME NV como Jan de Nul NV cumplieron las condiciones exigidas en los pliegos de la licitación, por lo que se recomendó que avancen a las próximas etapas de evaluación de las ofertas. DTA Engenharia, en tanto, no presentó las garantías exigidas –puntualmente, la garantía de mantenimiento de oferta, que estipula que no habrá cambios a la misma mientras dure el proceso de selección-, por lo que se recomendó su descalificación. “Se hizo un trabajo técnico comprometido y profesional en esta primera etapa de evaluación. Tendremos a dos de las empresas mas grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, aseguró Iñaki Arreseygor tras el encuentro con usuarios y representantes de las provincias. Las empresas oferentes dispondrán ahora de un plazo de siete días corridos para presentar impugnaciones al dictamen, y al concluir dicho proceso la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una Resolución aprobando la evaluación de la Etapa 1 y llamando a la apertura del Sobre 2 del análisis, que mediante un sistema de puntaje califica el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas. Concluida la Etapa 2, se abrirán las ofertas de la Etapa 3, que evaluará las ofertas económicas de cada oferente. Cabe destacar que se trata de una licitación de tres etapas, donde la oferta económica tendrá el peso más relevante, garantizando la tarifa más baja posible para los productores argentinos. Finalizadas las diferentes evaluaciones, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato para la privatización de la Hidrovía, con una inversión estimada en más de u$s 10.000 millones.