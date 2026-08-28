El servicio militar obligatorio se encuentra regulado por la ley y determina quiénes deben cumplir con esta obligación, la duración del mismo y los beneficios que reciben los jóvenes que se integran a las Fuerzas Armadas.

En Colombia, el servicio militar representa una obligación legal para los hombres una vez alcanzada la mayoría de edad. Cada año, una cantidad considerable de jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, un procedimiento que determina si serán incorporados a las Fuerzas Armadas, si quedarán exentos o si deberán cumplir con otros requisitos que la ley estipula.

La normativa vigente estipula que los ciudadanos deben aclarar su situación militar a partir de los 18 años.

Este procedimiento es supervisado por instituciones como el Ejército Nacional de Colombia y otras entidades de seguridad del Estado, que organizan las convocatorias y verifican quiénes deben ser incorporados.

En la actualidad, el servicio militar en Colombia se encuentra regulado por la Ley 1861 de 2017, que modernizó el sistema de reclutamiento, estableció nuevas compensaciones económicas y definió excepciones para ciertos grupos de ciudadanos.

Quiénes deben cumplir el servicio militar

En Colombia, el servicio militar es obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años, según el Artículo 216 de la Constitución Política y la Ley 1861 de 2017. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, proceso que determinará si deben incorporarse al servicio o si aplican a alguna de las exenciones establecidas por la ley.

Las mujeres no están obligadas a realizarlo, aunque pueden hacerlo de manera voluntaria si desean incorporarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias suelen realizarse de manera periódica y están dirigidas a jóvenes de determinadas cohortes de nacimiento.

Los interesados en sumarse al Ejército tienen tiempo hasta el 31 de agosto, aunque las Fuerzas Armadas de Colombia podrían abrir inscripciones en octubre de 2026.

Cuánto dura el servicio militar en 2026

Durante el periodo de servicio militar, los soldados llevan a cabo diversas tareas en apoyo a las Fuerzas Armadas. Estas actividades comprenden vigilancia, logística, operaciones de seguridad y la ejecución de programas comunitarios en diversas regiones del país.

La duración del servicio militar varía según el perfil del conscripto. En líneas generales, los jóvenes que han culminado su educación secundaria prestan servicio por 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden ser requeridos por un periodo de hasta 18 meses.

Cuánto paga el Gobierno por el servicio militar en 2026

El Estado colombiano, en años recientes, ha aumentado los beneficios económicos para aquellos que cumplen con el deber de prestar servicio militar. Los jóvenes convocados para este servicio reciben una bonificación mensual que actualmente se aproxima al valor de un salario mínimo, complementado con alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante el tiempo de servicio.

Asimismo, al culminar su servicio, los soldados obtienen un pago adicional por licenciamiento y reciben apoyo para su reintegración a la vida civil. Estas medidas tienen como objetivo reconocer el tiempo invertido en la defensa del país y mejorar las condiciones de quienes se integran a las fuerzas militares.

Quiénes pueden quedar exentos del servicio militar

La legislación colombiana establece una serie de excepciones o exoneraciones que permiten a ciertos ciudadanos no cumplir con el servicio militar. Entre estas circunstancias se encuentran individuos que presentan discapacidades físicas o condiciones médicas que les imposibilitan satisfacer las exigencias del servicio.

Asimismo, pueden quedar exentos los varones que estén casados o tengan hijos, aquellos que proveen económicamente a sus padres o hermanos, los integrantes de comunidades indígenas residentes en sus territorios y los miembros de organizaciones religiosas reconocidas. En determinados casos, los ciudadanos tienen la posibilidad de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin necesidad de prestar servicio.