Reunión clave: Bullrich recibió los pedidos de aliados y la Rosada define hasta dónde ceder
“Tenemos un acuerdo bastante consolidado”, dijo la jefa del bloque LLA al concluir su cita con la UCR y bloques provinciales para delinear la hoja de ruta. El plan B en caso de que no consiga unificar los votos y qué piden los senadores
El BCRA embolsó u$s 33 millones en el mercado de cambios. Ya hila 15 ruedas de compras en lo que va de enero y, con una ayuda de la cotización del oro, logró superar los u$s 46.000 millones. Pero el mercado sigue de cerca las reservas netas, que son clave