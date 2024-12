El Gobierno no descarta un acuerdo con el PRO para 2025: "No me imagino una elección en la que vayamos separados"

En una entrevista concedida al programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a las perspectivas de la coalición oficialista de cara a las elecciones. En sus declaraciones, Francos puso énfasis en la necesidad de mantener la unidad dentro del espacio liderado por Javier Milei y en las dificultades que enfrenta el Gobierno al ser una fuerza minoritaria en el Congreso.

Relación con Mauricio Macri y posibles alianzas

Consultado sobre su visión de las relaciones con el expresidente Mauricio Macri, Francos afirmó: "No me imagino una elección en la que vayamos separados. Yo imagino una elección en la que podemos, por lo menos en algunos distritos, encontrar puntos de unión". En ese sentido, destacó que la unidad dentro del espacio político es crucial para consolidar las ideas de libertad y fortalecer las instituciones en Argentina.

Sobre el malestar expresado por Macri respecto a ciertos episodios, como la expulsión de Edgardo Kueider del Senado, Francos reconoció que "el presidente Macri estaba molesto por algún tema en particular", aunque enfatizó que existe margen para el diálogo y el consenso.

Sesiones extraordinarias y logros legislativos

Otro de los puntos centrales de la entrevista giró en torno a la falta de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. Francos explicó que la decisión responde a la condición de minoría del oficialismo. "Somos un espacio político que tiene 38 diputados nacionales y 6 senadores. No dependemos de nosotros mismos", aseguró. Además, subrayó que la estrategia del Gobierno consiste en acordar previamente los temas a tratar antes de convocar sesiones: "Si acordamos los temas, vamos y avanzamos. Si no acordamos los temas, no avanzamos".

Pese a las limitaciones actuales, el jefe de Gabinete destacó los avances legislativos logrados hasta el momento, calificándolos como "suficientemente amplios y comprensivos" para las necesidades del Gobierno. Sin embargo, admitió que quedan pendientes reformas estructurales, como la tributaria y la laboral, que requieren un bloque parlamentario más robusto para ser impulsadas en el futuro.

Escándalo Kueider y la posición del oficialismo

En relación con la expulsión del senador Edgardo Kueider, Francos reafirmó el respaldo del Gobierno a la decisión tomada en el Senado. "El senador Kueider hizo un planteo judicial sobre este tema que tendrá que resolver la justicia", indicó, al tiempo que sostuvo que la votación que destituyó al legislador refleja la posición mayoritaria del cuerpo legislativo.

En este contexto, también negó que existan fracturas irreparables entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, pese a las diferencias públicamente expuestas entre ambos. "Siempre lo planteo como diferencias. No creo que haya rupturas", afirmó. Además, destacó que "los dos cumplen un rol institucional importante y cada uno es responsable para cumplir la función por la que fuera elegido".

Proyecciones para las elecciones

Finalmente, Francos se mostró confiado en el desempeño electoral del oficialismo en 2025. "Seguramente vamos a ganar las elecciones y vamos a obtener un bloque de diputados muy numeroso que va a poder imponer sus criterios en el Congreso de la Nación", declaró. Asimismo, adelantó que las reformas de segunda generación, como la reforma del sistema de coparticipación, serán abordadas una vez que el oficialismo logre consolidar su representación parlamentaria.