Desde febrero de 2026 entró en vigor una actualización del sistema de sanciones del DMV que endurece el castigo para varias infracciones y aumenta el riesgo de suspensión de la licencia de conducir. La modificación impacta directamente en el sistema de puntos, utilizado por las autoridades para identificar a conductores reincidentes o considerados de alto riesgo. Con las nuevas reglas, algunas faltas graves ahora suman más puntos que antes y podrían acelerar la pérdida del permiso para manejar. El nuevo reglamento amplió las sanciones para ciertas conductas que las autoridades consideran especialmente peligrosas. Entre los cambios más importantes aparecen: Además, el período de revisión también cambió: antes se consideraban infracciones acumuladas en 18 meses; ahora el plazo se extendió a 24 meses, lo que aumenta la posibilidad de alcanzar el límite. El DMV de Nueva York recuerda que si un conductor acumula 11 puntos en 24 meses, puede enfrentar: A eso se suma otra advertencia: quienes acumulen 6 puntos o más en 18 meses deberán pagar una tarifa adicional de responsabilidad, aparte de multas y recargos previos. Aunque los puntos dejan de contarse después de dos años, no desaparecen del historial de manejo, lo que puede traer otras consecuencias como: