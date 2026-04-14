El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovelo, informó cambios claves en el Programa de Acompañamiento Social (PAS). De esta manera, el ex Potenciar Trabajo dejará de ser abierto y solo mantendrán el cobro quienes ya eran titulares. La medida se hizo oficial mediante la Resolución 90/2026 publicada en el Boletín Oficial. Desde el Gobierno informaron nuevas medidas respecto a la prestación. A partir de ahora, el programa no será más abierto, sino que limitará a quienes ya eran titulares hasta el momento. En la misma línea, los grupos prioritarios serán: En la comunicación, también especificaron que el monto de la prestación será de $ 78.000 mensuales y que implementarán nuevos controles obligatorios: El programa tendrá dos líneas, el primero llamado Fortalecimiento Familiar, que estará enfocado en alfabetización digital y capacitaciones en cuidados. El segundo será Transición Jubilatoria, donde se brindará asesoramiento técnico y previsional para quienes estén cerca de la jubilación. El PAS podrá ser cobrado junto con: La normativa también aclara en qué casos el Gobierno podrá suspender el beneficio: